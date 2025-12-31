Afrique: Foot, CAN 2025 (3e J/Gr C) - Le pays concède le nul avec la Tanzanie (1-1) et affronte le Mali en huitièmes

30 Décembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — La sélection tunisienne de football a concédé le nul avec son homologue tanzanienne (1-1) pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que deuxième du groupe C, à l'issue de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, disputée mardi, au stade olympique de Rabat.

Ismail Gharbi a ouvert la marque pour la Tunisie en transformant un penalty à la 43e, avant que Faisal Salum n'égalise pour la Tanzanie au retour des vestiaires (48e). Dans l'autre match du groupe, le Nigéria s'est imposé devant l'Ouganda (3-1) consolidant sa place de leader.

Lors des huitièmes, le onze national affrontera le Mali (2e du groupe A), tandis que le Nigéria affrontera le Maroc (1er du groupe A). Voici les résultats de la 3e Journée:

Mardi 30 décembre

Tunisie - Tanzanie 1-1

Nigéria - Ouganda 3-1

Classement: Pts J G N D BP BC

1. Nigéria 9 3 3 0 0 8 4

2. Tunisie 4 3 1 1 1 6 5

3. Tanzanie 2 3 0 2 1 3 4

4. Ouganda 1 3 0 1 2 3 7

