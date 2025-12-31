Afrique: CAN 2025 - «On ira avec nos armes et notre fierté», la RDC prête pour défier l'Algérie

Il s'en est fallu de peu que la RDC accroche la première place du groupe D à l'issue de la troisième journée de la phase de poules qui s'est joué mardi 30 décembre. Mais après leur succès 3-0 face au Botswana, les Léopards terminent à la deuxième place, ce qui leur offre l'Algérie comme adversaire en huitièmes de finale. Un adversaire coriace et respecté que la RDC entend bien faire tomber.

Pas de surprise ni de découverte inattendue pour les joueurs congolais à l'issue de leur match gagné facilement face au Botswana (3-0). Les joueurs coachés par Hervé Desabre savaient ce qui les attendait s'ils ne prenaient que la deuxième place du groupe D. Le tirage au sort de cette CAN 2025 avait fixé le cadre : en huitièmes de finale, le premier du groupe D doit affronter une équipe classée parmi les meilleurs troisièmes, et le deuxième du groupe D doit affronter le premier du groupe E.

L'Algérie étant assurée de terminer en tête du groupe E avant même son dernier match du premier tour contre la Guinée équatoriale, la RDC se retrouvera donc sur son chemin le 6 janvier à Rabat, au stade Moulay El Hassan.

Les Léopards ont mis du coeur à l'ouvrage face au Botswana pour essayer d'aller chercher la première place. Pour cela, il fallait gagner avec un gros score pour passer devant le Sénégal à la différence de buts Brièvement, dans la soirée, le miracle a semblé se concrétiser quand les Congolais ont mené 4-0. Mais le but inscrit par Fiston Mayele à la 63e a été logiquement refusé pour une main. Sans rancune ou presque, car du côté de Tanger, le Sénégal a inscrit un dernier but au crépuscule de son match face au Bénin (3-0), verrouillant ainsi sa première place.

« Pour aller loin, il va falloir affronter et battre tout le monde »

Place aux Fennecs donc pour les Léopards. Les joueurs de Vladimir Petkovic ont laissé une très bonne impression sur leurs deux premières sorties victorieuses, face au Soudan (3-0) et au Burkina Faso (1-0). Riyad Mahrez, déjà auteur de trois buts, s'est montré particulièrement brillant. « L'Algérie est un gros morceau, concède Samuel Moutoussamy. Ça va être une belle affiche, on va donner le maximum. »

Pour Lionel Mpasi, « il n'y avait pas d'objectif d'éviter l'Algérie ». La RDC voulait juste terminer en tête. Alors, les Verts ou d'autres, qu'importe pour le gardien congolais : « De toute façon, pour aller le plus loin possible dans cette compétition, il va falloir affronter et battre tout le monde. » L'Algérie est « une belle équipe », mais les Léopards « jouent tous les matches pour les gagner ». « On sera prêt le 6 janvier », assure-t-il.

Gaël Kakuta, homme du match contre le Botswana où il a signé un doublé, estime que « c'est un très bon tirage ». « C'est le football », souffle-t-il, et les demi-finalistes de la dernière CAN vont « se préparer au mieux pour répondre présent ». « On sait qu'on est capable de déranger toutes les équipes. On va y aller avec nos armes et notre fierté », martèle Théo Bongonda.

Une seule fois dans l'histoire, la RDC et l'Algérie se sont affrontées en CAN. C'était lors de l'édition 2000, au Ghana et au Nigeria, et les deux équipes étaient restées dos à dos (0-0) à l'issue d'un match de poule. Le 6 janvier, il faudra un vainqueur, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongation ou aux tirs au but.