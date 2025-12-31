Somalie: Manifestations dans plusieurs villes contre la reconnaissance du Somaliland par israël

Protestation en Somalie après la reconnaissance du Somaliland le 26 décembre dernier par Israël. La région séparatiste a auto-proclamé son indépendance en 1991 mais n'était jusqu'alors reconnu par aucun pays. Sa reconnaissance par Israël a entrainé une pluie de condamnations. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé « la plus grande des violations contre la souveraineté » de son pays. Ce 30 décembre, des manifestations ont eu lieu à travers le pays pour s'opposer à cette reconnaissance.

Des milliers de personnes ont manifesté mardi 30 décembre dans plusieurs villes de Somalie. Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent des foules brandissant des drapeaux somaliens. « Nous demandons au Premier ministre israélien de retirer sa prétendue reconnaissance », a déclaré à l'AFP une manifestante à Baidoa, dans le sud-ouest du pays. « Nous ne permettrons jamais à quiconque de violer notre souveraineté », a affirmé, toujours à l'AFP, un autre protestataire à Mogadiscio.

Dans la capitale, des milliers de personnes se sont réunies dans un stade. Le rassemblement a été conduit par plusieurs figures religieuses qui ont appelé à l'unité nationale et ont condamné la décision du Premier ministre israelien. « Ne croyez pas aux mensonges d'un criminel qui a assassiné le peuple palestinien » a lancé l'Imam Dahir Imam Mohamud à ses « frères » au Somaliland.

Il y a deux jours, le National consultative council, haut conseil de concertation politique, a rejeté la reconnaissance du Somaliland par Israël, la qualifiant de « violation directe de la souveraineté de la Somalie. » Le ministre israélien des Affaires étrangères a défendu de son côté la position de son pays. « Personne ne déterminera à la place d'Israël avec qui il peut entretenir des relations diplomatiques », a-t-il écrit sur X.

