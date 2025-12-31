Somalie: Manifestations dans plusieurs villes contre la reconnaissance du Somaliland par israël

31 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

Protestation en Somalie après la reconnaissance du Somaliland le 26 décembre dernier par Israël. La région séparatiste a auto-proclamé son indépendance en 1991 mais n'était jusqu'alors reconnu par aucun pays. Sa reconnaissance par Israël a entrainé une pluie de condamnations. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé « la plus grande des violations contre la souveraineté » de son pays. Ce 30 décembre, des manifestations ont eu lieu à travers le pays pour s'opposer à cette reconnaissance.

Des milliers de personnes ont manifesté mardi 30 décembre dans plusieurs villes de Somalie. Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent des foules brandissant des drapeaux somaliens. « Nous demandons au Premier ministre israélien de retirer sa prétendue reconnaissance », a déclaré à l'AFP une manifestante à Baidoa, dans le sud-ouest du pays. « Nous ne permettrons jamais à quiconque de violer notre souveraineté », a affirmé, toujours à l'AFP, un autre protestataire à Mogadiscio.

Dans la capitale, des milliers de personnes se sont réunies dans un stade. Le rassemblement a été conduit par plusieurs figures religieuses qui ont appelé à l'unité nationale et ont condamné la décision du Premier ministre israelien. « Ne croyez pas aux mensonges d'un criminel qui a assassiné le peuple palestinien » a lancé l'Imam Dahir Imam Mohamud à ses « frères » au Somaliland.

Il y a deux jours, le National consultative council, haut conseil de concertation politique, a rejeté la reconnaissance du Somaliland par Israël, la qualifiant de « violation directe de la souveraineté de la Somalie. » Le ministre israélien des Affaires étrangères a défendu de son côté la position de son pays. « Personne ne déterminera à la place d'Israël avec qui il peut entretenir des relations diplomatiques », a-t-il écrit sur X.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.