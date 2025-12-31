Madagascar: Rétrospectives 2025 - Exploit en argent des Barea

Les Barea ont réalisé une bonne prestation cette saison. La sélection locale s'offre la médaille d'argent au CHAN, celle des A' a raté de peu les barrages pour le Mondial.

Exploit historique

Après la médaille de bronze en 2023 en Algérie, les protégés du coach Romuald Rakotondrabe se sont hissés sur la deuxième marche du podium et ont arraché, pour la première fois de l'histoire, la médaille d'argent au 8e Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), au mois d'août. Lors d'une finale très disputée, les Barea A' se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2 face aux Lions de l'Atlas marocains, le 30 août à Nairobi, au Kenya.

La sélection de la Grande Île avait réalisé un parcours impressionnant, presque sans faute. Elle avait enregistré deux victoires, un match nul et une défaite en phase de groupes. Les hommes du coach Roro s'étaient neutralisés d'entrée sur un score vierge face aux Mauritaniens, avant de s'incliner 1 à 2 contre la Tanzanie, pays hôte.

Ils avaient par la suite assuré la victoire lors des deux derniers matchs contre la Centrafrique (2-0) et le Burkina Faso (2-1). La sélection malgache avait ensuite écarté, sur le fil, les Kenyans sur leur pelouse en quarts de finale (1-0, tab. 4-3), avant d'éliminer en demi-finale le Soudan (1-0).

Tout près

Rêve brisé. Les protégés du sélectionneur franco-portugais Corentin Da Silva Martins ont, de leur côté, raté de justesse le tournoi de barrages pour la Coupe du monde 2026. Les Barea A terminaient en seconde position du groupe I, crédités de 19 points, derrière le Ghana (25 points).

Les Barea ont été pénalisés par l'application de la nouvelle règle consécutive au retrait de l'Érythrée. Les matches disputés contre le pays classé dernier de chaque groupe n'étaient pas pris en compte, alors que Madagascar avait enregistré une double victoire (6 points) contre le Tchad.

En bouquet final, les jeunes Barea ont récemment brillé et confirmé leur suprématie lors de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien, dédié aux sélections masculines et féminines des moins de 15 ans. La compétition s'est déroulée à Maurice, du 16 au 19 décembre. Madagascar a réalisé un parcours sans faute, chez les garçons comme chez les filles.

Les protégés du coach Navalina Joachim Ramilison ont terminé premiers devant Maurice, La Réunion, les Comores et les Seychelles. L'équipe dirigée par la coach Cynthia Antoasy a également fini en tête, en devançant La Réunion, Maurice, les Comores et les Seychelles.