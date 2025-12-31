Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal souffre mais finit premier, la RDC hérite de l'Algérie en 8es

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant la dernière journée, le Sénégal et la RDC se sont livrés un duel à distance pour la première place. Le premier s'est imposé face au Bénin (3-0) et conserve la première place du groupe, poussant la RDC, malgré sa belle victoire (3-0) sur le Botswana, à devoir jouer l'Algérie en huitièmes de finale.

On l'avait un peu vu venir. Dans un groupe D où tout était presque fait avec trois équipes qualifiées et une éliminée avant le coup d'envoi de la troisième journée, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de suspense. Pourtant, il y en a eu dans un duel à distance entre le Sénégal et la RDC pour prendre la première place du groupe et éviter l'Algérie en huitièmes de finale.

Pendant huit minutes d'abord, lorsque la RDC ouvre le score à Rabat face au Botswana alors que, 250 kilomètres plus loin, le Sénégal était tenu en échec par le Bénin (0-0). Mais à Tanger, devant les Guépards, le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck répondait très vite (38e) au but de Nathanael Mbuku (31e) face au Botswana.

Les positions restaient figées : le Sénégal gardait la tête de la poule, la RDC restait deuxième, le Bénin parmi les meilleurs troisièmes. D'un côté comme de l'autre, on ne pouvait pas dire que les 22 acteurs de Tanger se souciaient de réchauffer les milliers de spectateurs du stade Ibn Batouta. Heureusement, les tam-tams sénégalais et percussions béninoises prenaient le relais.

Le Sénégal comme la RDC avaient attaqué cette troisième journée avec cinq changements de chaque côté dans leur équipe habituelle de départ. Chez les Léopards, Gaël Kakuta, appelé au dernier moment pour remplacer Mario Stroeykens, blessé, s'offrait un doublé et une passe décisive pour mater le Botswana. À 3-0, les hommes de Sébastien Desabre pouvaient encore rêver de souffler la tête au Sénégal, mais une minute avant, Sadio Mané avait offert la balle du deuxième but à Habib Diallo (62e).

Le suspense dans les deux rencontres allait être relancé à 20 minutes de la fin avec l'expulsion de Kalidou Koulibaly. Le capitaine sénégalais, qui fêtait sa 100e sélection, écopait d'un carton rouge après l'intervention de la VAR sur une faute par derrière sur Aiyegun Tosin.

À 10 contre 11, les hommes de Pape Thiaw pouvaient trembler, mais il aurait fallu que le Bénin soit plus ambitieux face à un Sénégal qui a joué à l'expérience et qui possède surtout de nombreux talents sur le banc, dont Ibrahim Mbaye. Entré dès le début de la seconde période, le prodige de 17 ans a encore semé la panique dans la défense adverse avant de provoquer le penalty du soulagement pour les Lions. Une opportunité que ne rate pas Chérif Ndiaye, entré en jeu à la place de Sadio Mané (88e).

Les Lions pouvaient souffler, même s'ils devront faire sans leur capitaine Kalidou Koulibaly en huitièmes de finale contre le Soudan ou le Burkina. Les Léopards, eux, croiseront l'Algérie. Mais du côté des Fennecs, pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour eux.