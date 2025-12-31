Congo-Kinshasa: Disparition de Honneur David Safari, journaliste de «La Prunelle RDC» à Bukavu

En République démocratique du Congo, vive inquiétude sur le sort d'un journaliste de Bukavu, au Sud-Kivu. Honneur David Safari - rédacteur en chef du média La Prunelle RDC - est porté disparu depuis dimanche 28 décembre. Sa famille craint qu'il n'ait été enlevé.

Récemment son média racontait comment les journalistes locaux exercent leur métier sous une pression constante, confrontés à l'intimidation et l'insécurité, dans un contexte de guerre et d'occupation de la ville par le mouvement AFC/M23.

Dans son dernier message envoyé à son épouse dimanche vers 18h, il écrivait être à moto et être suivi. Depuis, ses téléphones sont coupés et ses prochesl n'ont aucune nouvelle.

Le consortium « Forbidden Stories » - avec qui le journaliste congolais collabore - se dit très inquiet. Pour Laurent Richard, directeur du consortium, depuis des mois déjà, un étau s'est resserré sur les journalistes dans cette région, partiellement occupée par le groupe armé AFC/ M23. Le consortium « Forbidden Stories » appelle à sa libération.