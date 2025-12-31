Afrique: CAN 2025 - Au Cameroun, le risque d'une Mbeumo-dépendance ?

Bryan Mbeumo est le véritable maître à jouer du Cameroun dans cette CAN. Joyau offensif d'une sélection dont la force est l'impact physique et la rigueur dans l'effort, il s'est rendu, en deux matchs seulement, indispensable au groupe construit par David Pagou.

À peu près tout passe par lui, à un moment où à un autre. Contre la Côte d'Ivoire, Bryan Mbeumo, parfois excentré sur le côté droit, souvent plein axe, a agi comme un véritable chef d'orchestre du secteur offensif. Dans le grand stade de Marrakech, la pression a semblé lui glisser dessus. Il n'a pas hésité à aller au duel aérien face à une charnière des Éléphants très athlétique (Ndicka 1,92m, Kossounou 1,91m), reculer d'un cran pour proposer des solutions et porter le ballon...

La frappe sur la barre transversale de Kofane en première période ? C'est lui qui avait transmis un ballon parfait à Tchamadeu pour le mettre en position de centre. Le but de l'égalisation ? C'est lui qui avait trouvé Kofane avant la frappe pleine de réussite de Tchamadeu. La dernière contre-attaque qui a failli permettre aux Lions de remporter le match, c'était encore lui à la finition. Tout ça, sans compter les coup-francs et les corners dont il a la charge. Avec sa patte gauche, il a déjà délivré une passe décisive pour la victoire contre le Gabon, ce qui lui avait valu le titre d'homme du match.

Encore une marge de progression en sélection

« Bryan est un joueur qui aime la liberté, a rappelé son sélectionneur, David Pagou. Il a ce potentiel et ces qualités, on ne va pas le priver de se déployer. C'est fait exprès qu'on le laisse se déployer sur le terrain. » Voir Mbeumo au four et au moulin dans le secteur offensif est donc un choix. Au risque de créer une certaine dépendance à la star de Manchester United. Lui qui dispute sa première CAN montre au quotidien beaucoup d'envie et de fierté de porter la tunique des Lions, pays de son père et désormais le sien depuis son changement de nationalité sportive en 2022.

Et selon Pagou, il en a encore sous le pied : « Il n'a pas fait la dernière CAN et il en veut tellement, c'est trop de pression qu'il se met lui-même. Il va gérer ça, c'est un grand joueur, il aime ce pays et cette équipe. Il a envie de s'investir et être le plus performant possible. (...) Donnons-lui ce temps là », appuie le sélectionneur. Car Mbeumo peut se déployer encore plus dans cette équipe. Après quelques semaines passées avec ce groupe qui respire encore la nouveauté, il n'est pas le bonhomme le plus bruyant. Pas celui qu'on entend le plus à l'entraînement, même si on l'a vu prendre la parole à plusieurs reprises dans le match contre la Côte d'Ivoire.

Le joueur africain le plus cher de l'histoire est pour le moment plus un leader technique qu'un leader de vestiaire. C'est sûrement pour cette raison que Pagou a confié le capitanat à des éléments plus anciens, des joueurs de « devoir ». Comme Christian Bassogog, ou Nouhou Tolo, qui fête ses interventions défensives comme des buts et rameute les troupes à chaque ballon chaud défendu.

Qui pour prendre le relais ?

Reste que se reposer autant sur Mbeumo est un risque. Surtout dans un système de jeu où l'intensité et l'effort est une valeur cardinale. En match, les Camerounais mettent beaucoup de coups et en reçoivent en retour. À l'entraînement aussi, l'intensité est élevée. À la veille de Cameroun-Gabon, deux joueurs ont ressenti des alertes physiques qui avaient forcé Pagou à revoir son onze de départ. En plus de Patrick Soko, qui avait été victime d'une semelle sur cette même séance et avait bénéficié de soins avant de pouvoir reprendre le jeu.

Quelles solutions alors, dans le cas où Mbeumo serait touché ou alors serait mis au repos par le staff pour le troisième match de la phase de groupes. Danny Namaso pourrait faire l'affaire. Dans une position plus reculée au milieu de terrain, il a déjà montré beaucoup de qualités sur les deux premières rencontres. « Maintenant, il faut qu'il marque pour imprimer sa patte », glisse sont sélectionneur.