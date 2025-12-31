Madagascar: Suspicion de peste pulmonaire - Sept patients suivis de près à Ambositra

Suite au décès d'un jeune homme suspecté de peste pulmonaire, les autorités sanitaires à Ambositra ont renforcé la surveillance, pris en charge les contacts et lancé des actions de prévention pour limiter tout risque de propagation.

Les sept personnes ayant été en contact avec le jeune homme de 19 ans décédé suite à une suspicion de peste pulmonaire à Ambositra sont actuellement prises en charge au Centre de Santé CSB II de Fahizay à Ambositra, où elles poursuivent leur traitement.

« Leur état de santé n'est pas préoccupant et aucune complication n'a été constatée», a rassuré hier Lantoarimalala Eugénie Randrianirina, cheffe du CSB II de Fahizay. « Jusque-là, aucun nouveau cas suspect de peste pulmonaire n'a été signalé », poursuit-elle.

Elle rappelle que le centre continue de suivre de près les personnes à risque et de maintenir une surveillance renforcée. Selon elle, les mesures préventives mises en place, ainsi que la sensibilisation de la population, contribuent à limiter la propagation de la maladie et à protéger la communauté.

Parallèlement, le suivi des personnes ayant reçu des médicaments dans les environs se poursuit, en collaboration avec le fokontany et les agents communautaires (AC). En complément de ces actions sanitaires, des campagnes de sensibilisation sur le lavage des mains sont également menées avec l'appui des responsables locaux, afin de prévenir toute propagation.

Ambositra est un foyer récurrent de la peste, avec des cas signalés chaque année, ce qui en fait une zone à risque pour la propagation de la maladie. Face à cette situation, les autorités du district maintiennent une vigilance constante et des dispositifs de surveillance renforcés pour prévenir toute épidémie.

Sensibilisation

« Les responsables des sept fokontany de la commune ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les mesures de prévention, afin d'assurer une meilleure transmission de l'information au niveau local. », explique une source auprès de la Gendarmerie d'Ambositra.

À l'issue de cette première étape, les habitants seront convoqués à des réunions communautaires pour être sensibilisés à l'adoption des bons gestes au quotidien. Par ailleurs, des séries de contrôles et de suivis seront effectuées par les autorités compétentes auprès des ménages, afin de vérifier le respect des recommandations et de renforcer la prévention.

Des opérations d'assainissement ont été mises en place dans plusieurs quartiers, comprenant le nettoyage des rues, l'élimination des déchets et la lutte active contre les rongeurs, principaux vecteurs de la peste. Ces actions visent à réduire les risques sanitaires et à protéger la population en créant un environnement plus propre et sécurisé.