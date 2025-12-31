Madagascar: Diplomatie - Madagascar au cœur des échanges régionaux

Marquée par une intense activité sur la scène internationale, l'année écoulée aura placé Madagascar au centre des dynamiques diplomatiques régionales et bilatérales.

La Grande Île a accueilli plusieurs visites d'État de haut niveau ainsi que des sommets régionaux d'envergure, confirmant son retour progressif comme acteur diplomatique crédible dans l'océan Indien et sur le continent africain.

Cette séquence diplomatique s'est ouverte en avril avec l'organisation du 5e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien (COI). Un rendez-vous stratégique qui a positionné Madagascar au cœur de la diplomatie économique régionale.

Les travaux du sommet ont notamment permis de définir les grandes orientations futures de la région, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire, un enjeu central pour les États insulaires et riverains de l'océan Indien

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le prolongement de cette dynamique, Madagascar a accueilli pour la première fois, au mois d'août, le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Cette rencontre a réuni les dirigeants et représentants des seize États membres de l'organisation régionale. À cette occasion, Madagascar a assuré la présidence tournante de la SADC, portée par l'ancien président Andry Rajoelina. Une fonction que le pays a exercée jusqu'au 1er novembre, date à laquelle le gouvernement a annoncé son retrait de cette responsabilité.

Deux visites d'État

Ces rendez-vous régionaux ont été ponctués par deux visites d'État majeures. En marge du sommet de la COI, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite officielle à Madagascar.

Il devient ainsi le cinquième chef d'État français à se rendre dans la Grande Île depuis l'indépendance. Cette visite a été marquée par la signature de six accords de coopération couvrant notamment les secteurs de l'énergie, de l'éducation et de l'agriculture.

Elle a également permis d'accélérer le processus de restitution de trois crânes humains, ceux du roi Toera et de deux guerriers sakalava décapités par les troupes coloniales en 1897.

Autre temps fort de l'année diplomatique, la visite d'État de la présidente de la Slovénie, Nataša Pirc Musar, au mois de juin. Il s'agissait de la première visite d'un chef d'État slovène à Madagascar. Cette rencontre était axée sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, établies depuis 2006, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération.