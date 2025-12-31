Madagascar: Salons et evenemets - Des fenêtres sur la Grande Île

Cette année 2025 a été marquée par plusieurs salons et grands événements économiques. Plus que de simples rendez-vous, ils ont permis de tâter le pouls du tissu économique local.

L'année 2025 marque un tournant pour le rayonnement économique de Madagascar, porté par trois événements d'envergure internationale organisés au Centre de Conférence International (CCI) d'Ivato.

En tête de file, la 19e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), qui s'est tenue du 22 au 25 mai, a réuni 440 exposants sous le thème stratégique « Un pont vers l'Afrique ». Ce salon multisectoriel a transformé la capitale en un carrefour d'échanges continentaux, favorisant l'intégration des entreprises locales dans les réseaux commerciaux africains.

Quelques semaines plus tard, du 12 au 15 juin, l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) a pris le relais pour sa 11e édition. Couplé au salon de l'artisanat, cet événement a attiré plus de 20 000 visiteurs et 475 exposants.

En mettant l'accent sur la digitalisation et le tourisme durable, l'ITM a bénéficié d'une visibilité numérique massive, touchant 6 millions de personnes et renforçant l'attractivité de la destination auprès des investisseurs internationaux.

Innovation

Le Bazar de la SADC a également mis en avant les savoir-faire des entrepreneurs et artisans malgaches. Cet événement, organisé en marge du 45e Sommet des chefs d'État de l'Afrique australe, s'est tenu du 14 au 18 août 2025 au Parc des Expositions International « Enara Galleria » au Lac Iarivo, à Tsarasaotra Ivato.

Avec plus de 300 stands et la participation de plus de 200 exposants, le bazar a mis à l'honneur l'artisanat local, les produits phares de Madagascar, la gastronomie et la mode. Enfin, le secteur primaire a été mis à l'honneur lors de la 6e Foire Internationale de l'Agriculture (FIA), du 4 au 7 septembre.

Pour la première fois associée à la Foire Internationale de la Gastronomie (FIG), cette édition a innové en reliant la production rurale à l'art culinaire, valorisant ainsi l'intégralité de la chaîne de valeur agroalimentaire.

Ces manifestations, soutenues par des partenariats public-privé solides, démontrent la volonté de Madagascar de moderniser ses structures économiques et de s'ouvrir davantage sur le monde.

Entre réseautage stratégique, promotion des ressources locales et signature de nouveaux accords commerciaux, ces salons ont non seulement dynamisé le marché intérieur, mais ont également positionné la Grande Île comme un hub de croissance incontournable dans l'océan Indien pour l'année 2025.