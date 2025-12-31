Madagascar: Judo - Esca, meilleur club de judo toutes catégories confondues

31 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Intouchable, l'École Sacré-Coeur d'Antanimena (Esca) confirme son statut de favori à la Coupe de Madagascar des seniors, juniors, cadets et minimes, disputée ce week-end à l'Arena de Toamasina.

Esca termine en tête du tableau des médailles en cumulant seize médailles d'or, sept d'argent et douze de bronze. Saint-Michel suit, loin derrière avec six médailles d'or, neuf d'argent et six de bronze, devant Asco d'Atsimo-Andrefana, qui totalise douze médailles dont cinq en or. En plus des quatre titres chez les seniors et des trois chez les minimes samedi, le club d'Antanimena a également brillé dimanche chez les cadets U18 et les juniors U21.

Titres départagés

Les juniores filles ont raflé trois titres nationaux sur les cinq en jeu. Roumaica Benandro a réalisé un doublé en décrochant le sacre chez les juniores (-57 kg), en plus de celui des seniors.

Elle s'est imposée en finale face à Nomenjanahary Niando du Cosfa. Dans la catégorie des -52 kg, Nomenjanahary Santatriniaina s'est hissée sur la plus haute marche du podium en battant Samantha Hery Ny Vola de Saint-Michel. Chez les -63 kg, Koloina Alinia Razafindratsimba s'est imposée en finale contre Noely Florencia Hoby de l'Asco.

Le Cosfa a décroché un titre chez les -48 kg, signé Thierry Lucia Niando, tandis qu'un sacre est également revenu à l'Asco, grâce à Laurelle Lindsay Ravelomanantsoa chez les -70 kg. Les titres ont été très disputés chez les garçons.

L'Esca en a arraché un, remporté par Bryan Antonio Minoharintsoa (-90 kg). Le judoka du Family Judo d'Antsirabe, Kevin Emilson Ralevazaha, a réalisé un doublé chez les -66 kg, en étant sacré aussi bien chez les seniors que chez les juniors.

Les autres champions juniors sont Andriantsoa Flavien Raveloson du Red d'Analamanga (-60 kg), Mario Joany Razafinjatovo du JJT d'Atsinanana (-73 kg) et Michel Tafita de l'Uscaj d'Analamanga chez les lourds (+100 kg).

Du côté des cadettes, l'Esca a décroché deux titres sur les quatre finales disputées, remportés par Aicha Rakotondrasoa (-44 kg) et Avana Colline Rabetafika (-63 kg). Le Cosfa s'est également offert deux titres, grâce à Thierry Lucia Niando (-48 kg) et Elda Razafinomeny (-52 kg). Cette Coupe de Madagascar a bouclé en beauté la saison pour la Fédération Malgache de Judo. L'assemblée générale élective de la FMJ est prévue pour fin janvier 2026.

