Madagascar: Le projet - Ambatovy en eaux troubles

Depuis deux ans, les cours du nickel à l'international fléchissent. En 2023, le prix moyen annuel s'est établi à 21 474 USD/tonne. Depuis 2024, le prix de la tonne peine à dépasser les 14 000 dollars.

Une situation qui, d' ailleurs, s'est soldée par la fermeture de plusieurs grandes mines de nickel pour des raisons évidentes de coûts marginaux face à des recettes qui ne cessent de s'effriter.

À Madagascar, le géant du nickel et du cobalt, Ambatovy, essaie de naviguer en eaux troubles. La firme a maintenu ses activités. Fin 2024, elle a indiqué avoir versé plus de 45 millions de dollars d'impôts et de redevances à l'État, alors que la société n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité.

L'ancien ambassadeur du Japon, Abe Koji, a parlé de la situation avec désarroi. « Depuis le début de son opération, le projet Ambatovy n'a jamais dégagé de bénéfice», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à sa résidence à Ivandry, début novembre.

Il a aussi déclaré qu'encaisser dix ans de pertes était très difficile pour la firme. En effet, selon les estimations de plusieurs agences de presse, « les pertes totales accumulées par le groupe sur ce projet sont évaluées à près de 2,7 milliards de dollars ».

Le texte rapporte également que « Sumitomo a réduit à zéro la valeur comptable de la mine dans ses comptes pour l'exercice clos en mars 2024, tout en déclarant une dépréciation de 584 millions de dollars ».

En d'autres termes, le principal problème qui freine la performance d'Ambatovy est d'ordre financier. Malgré cette conjoncture défavorable, la firme continue ses activités. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans le projet de loi de finances 2026, a exposé le fait qu'Ambatovy dominait le rapatriement de devises dans le secteur extractif.

Le géant minier garantit 75 % des devises rapatriées par l'ensemble du secteur. Selon les données disponibles dans la loi de finances, la compagnie a rapatrié 3 936,7 millions de dollars, sur les 5 360 millions de dollars de devises rapatriées par le secteur extractif.