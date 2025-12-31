Madagascar: Vie du journal - Pela Ravalitera range sa plume

31 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Après près de trois décennies passées au cœur de la rédaction, Pela Ravalitera, secrétaire de rédaction de L'Express de Madagascar, part à la retraite, refermant une page importante de l'histoire du journal.

Elle faisait partie des équipes des premières heures dès 1997, forte d'une longue expérience dans la presse écrite. Journaliste de formation, elle a exercé au sein de titres emblématiques, dont Madagascar Matin à partir de 1972, avant de mettre son savoir-faire au service de l'édition et de la rigueur rédactionnelle.

Discrète mais exigeante, Pela Ravalitera a veillé pendant 28 ans à la clarté des textes, à la précision des titres et au respect de la ligne éditoriale. Gardienne de la langue et du sens, elle a accompagné des générations de journalistes, souvent dans l'urgence des bouclages, avec un professionnalisme reconnu.

Sa passion pour le journalisme est toutefois restée intacte. De temps à autre, elle reprenait la plume pour signer des articles, notamment la rubrique « Notes du passé », destinée à initier les lecteurs à l'histoire de Madagascar.

Journaliste engagée, membre de l'Association des femmes journalistes de Madagascar (AFJM), elle a également réalisé un reportage remarqué sur les « Tsenan'Ampela », symbole culturel de l'ethnie Bara. À l'heure de ranger sa plume, la rédaction salue une professionnelle respectée, dont l'engagement et la rigueur auront durablement marqué L'Express de Madagascar.

