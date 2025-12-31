Madagascar: Vie du journal - Pela Ravalitera range sa plume

Après près de trois décennies passées au cœur de la rédaction, Pela Ravalitera, secrétaire de rédaction de L'Express de Madagascar, part à la retraite, refermant une page importante de l'histoire du journal.

Elle faisait partie des équipes des premières heures dès 1997, forte d'une longue expérience dans la presse écrite. Journaliste de formation, elle a exercé au sein de titres emblématiques, dont Madagascar Matin à partir de 1972, avant de mettre son savoir-faire au service de l'édition et de la rigueur rédactionnelle.

Discrète mais exigeante, Pela Ravalitera a veillé pendant 28 ans à la clarté des textes, à la précision des titres et au respect de la ligne éditoriale. Gardienne de la langue et du sens, elle a accompagné des générations de journalistes, souvent dans l'urgence des bouclages, avec un professionnalisme reconnu.

Sa passion pour le journalisme est toutefois restée intacte. De temps à autre, elle reprenait la plume pour signer des articles, notamment la rubrique « Notes du passé », destinée à initier les lecteurs à l'histoire de Madagascar.

Journaliste engagée, membre de l'Association des femmes journalistes de Madagascar (AFJM), elle a également réalisé un reportage remarqué sur les « Tsenan'Ampela », symbole culturel de l'ethnie Bara. À l'heure de ranger sa plume, la rédaction salue une professionnelle respectée, dont l'engagement et la rigueur auront durablement marqué L'Express de Madagascar.