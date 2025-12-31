Madagascar: Transport - Le téléphérique s'impose dans le paysage urbain

31 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le téléphérique d'Antananarivo a ouvert ses portes au public le 18 août, inaugurant un nouveau mode de transport par câble qui séduit déjà les usagers. Dès les premières heures, de longues files d'attente se sont formées à Anosy, Soarano et Ivandry, dépassant toutes les attentes.

Plus de deux mille passagers ont été enregistrés lors du lancement. Ce nouveau moyen de transport a ébloui ses passagers. Le parcours complet relie la gare S01 Anosy Carlton à S05 Ivandry La City, avec des arrêts intermédiaires à Soarano et Ankorondrano, offrant une alternative rapide et moderne face aux embouteillages de la capitale.

Seuls les trajets Ambatobe-Anosy et Anosy-Ivandry ont été proposés, avec des arrêts à Anosy, Petite Vitesse, Gare Soarano, Antanimena, Ivandry, Ankorondrano et Analamahitsy. Le téléphérique se présente déjà comme une expérience urbaine innovante et un outil de mobilité susceptible de transformer le quotidien des habitants de la capitale.

Le coût du transport par câble a été fixé à 3 000 ariary, un tarif unique. Pour ce prix, un passager peut rejoindre son domicile en une dizaine de minutes, alors que les autres moyens de transport impliquent souvent de longues heures dans les embouteillages.

Plusieurs usagers ont souligné que, comparé au taxi-moto, le téléphérique est non seulement plus économique mais aussi beaucoup plus rapide. En outre, la sécurité est un autre avantage majeur. Notamment, les pickpockets n'ont pratiquement aucune opportunité d'opérer dans ce type de transport.

Cependant, le téléphérique a dû suspendre son fonctionnement dès le 25 septembre à la suite de plusieurs incidents, notamment des incendies sur certaines stations, comme à Ankorondrano, ainsi que des actes de banditisme.

Malgré ces événements, l'exploitation du téléphérique devrait reprendre, avec pour objectif de fluidifier la circulation et d'offrir aux habitants une alternative fiable face aux embouteillages. Cependant, la date de reprise de l'exploitation du téléphérique n'est pas encore connue.

