Madagascar: Petangue - Come-back marqué par deux titres mondiaux

31 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Bilan positif. La pétanque confirme son statut de discipline porteuse de médailles sur la scène internationale. Madagascar a décroché, cette saison, deux titres mondiaux, après le retour de la Grande Île au Mondial en décembre 2024 à Dijon, en France, marqué par le titre de champion du monde de tir de précision signé Jean-François Daniel Riantsoa Rakotondrainibe, alias « Zigle », et la médaille d'argent en triplette remportée par Zigle, Faratiana Rakotoniana dit « Tiana Kely », et Faly Donald Andrianantenaina Christian Andriantseheno, dit « Racle ».

Le duo Lova Satamandimby Rakotoarisoa - Nomenjanahary Fanantenana Ravomanana a remporté le titre de champion du monde en doublette mixte, fin septembre en Italie. Chez les juniors, la formation composée de Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary s'est hissée sur le toit mondial, au cours du championnat du monde en doublette mixte, fin octobre en Espagne.

Aux Mondiaux d'Italie, Faralahy Urbain Ramanantiaray, dit « Baloty », a manqué de peu le titre et s'est contenté de la médaille d'argent au championnat du monde individuel. Parmi les victoires majeures en compétitions estivales en France, figure également celle remportée par la triplette formée par Yves Sédrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto dit « Tonnerre » et Lova Rakotoarisoa. Ce trio malgache est devenu le premier pays étranger à remporter le Mondial La Marseillaise à pétanque.

Et cerise sur le gâteau, deux boulistes du pays ont été élus meilleurs mondiaux ce mois de décembre. Zigle Rakotondrainibe a remporté la « Main d'or », tandis qu'Yves Sédrick s'est offert, pour sa part, le trophée de la « Boule d'Or », qui en est à sa sixième édition. Ces deux élites évolueront, à partir du mois de janvier, au club de Décines, en France, pour une durée de quatre ans.

