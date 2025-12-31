Madagascar: Taekwondo - Loïc Pharlin et Sarah élus meilleurs combattants

31 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Nette domination des clubs d'Analamanga aux championnats de Madagascar version 2025 de kyorugi (combat) et de poomsae. Le sommet national s'est déroulé, du samedi au mardi, au gymnase Vatofotsy, à Antsirabe. Deux juniors ont été élus meilleurs combattants compte tenu de leur parcours et de leurs performances durant la compétition.

Loïc Fahendrena Pharlin, du club Taekwondo Choc Dojang, a été élu meilleur combattant. Engagé dans la catégorie des -55 kg, Loïc a défait en finale Saotra, du club Tiger d'Antsirabe. Le trophée de la meilleure combattante a été décerné à Nomena Sarah Razafindranoro, du club Dynamic. Sarah a battu en finale, chez les juniors -49 kg, Gracia du Taekwondo Choc.

Le trophée du fair-play a été attribué à Tiavina Allan Rambeloarimahefa, du Jet Kick d'Antsirabe, dans la catégorie des -49 kg. Le club Sonrang d'Analamanga s'est hissé en tête du tableau des médailles avec vingt-deux médailles d'or.

Un autre club phare de la capitale se trouve en seconde position avec dix-neuf médailles d'or, et Taekwondo Choc complète le podium en accumulant sept titres. Le sommet national a réuni quatre cent cinquante participants représentant six ligues.

