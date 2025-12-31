Madagascar: Rétrospectives - Littérature, les ouvrages phares de 2025

Parmi les publications les plus marquantes figure le roman poétique « Deux coeurs dans mon corps» de Na Hassi. Poète et slameuse reconnue, l'auteure signe avec ce livre sa première véritable œuvre de fiction, publiée en 2025 chez Project'île Éditions.

Déjà disponible dans sept librairies de la capitale, l'ouvrage a rapidement séduit le public tananarivien par son écriture singulière. Ce premier roman a été couronné par le Prix Vanille 2025, catégorie OEuvre de fiction.

Dans un registre historique et politique, Denis Alexandre Lahiniriko, professeur d'histoire à l'université et récemment nommé Directeur du Patrimoine, a marqué l'année avec la publication de Madagascar sous la 2e République de 1975 à 1992.

L'ouvrage retrace l'histoire de la Deuxième République malgache, de sa naissance en 1975 jusqu'à sa chute, en mettant au centre Didier Ratsiraka et l'idéologie qu'il a portée, qualifiée de ratsirakisme.

L'engagement citoyen est au cœur de l'ouvrage « Bâtir l'espoir » de Viviane Rahariniaina, publié cette année dans une nouvelle édition enrichie, après une première parution en autoédition. Réalisée en collaboration avec L'Harmattan en France, cette version marque un tournant majeur dans le parcours de l'auteure.

Structuré en vingt chapitres, le livre dresse un panorama des initiatives citoyennes à Madagascar, à travers des expériences concrètes menées sur le terrain Dominique Ranaivoson, maître de conférences HDR à l'université de Lorraine et spécialiste des littératures francophones, a publié « Madagascar : Écrire le Grand Sud ».

Dans ce recueil, elle rassemble chansons, nouvelles et récits d'auteurs étroitement liés au Grand Sud malgache. L'ouvrage vise à donner la parole aux habitants de cette région et à rompre avec les représentations stéréotypées héritées depuis le XVIIe siècle, longtemps associées à une vision figée et caricaturale.