Madagascar: Perspectives 2025 - Le pays brille à l'international

En 2025, les artistes, artisans, chercheurs et musiciens malgaches ont brillamment représenté Madagascar sur la scène internationale, contribuant à renforcer la fierté nationale.

En 2025, Madagascar s'est illustré bien au-delà de ses frontières grâce à des talents issus de disciplines variées. Dans le domaine de la photographie, l'artiste Chouppiii a fait rayonner Madagascar à l'Expo Metro Hong Kong, tenue du 5 au 11 décembre. Son œuvre Zaza Gasy, exposée sur des écrans géants au cœur de la métropole, a offert une visibilité internationale à la culture malgache et à la résilience de son peuple.

Ce succès renforce un parcours déjà reconnu par des certifications sur 1X.com et des distinctions décernées par Photocrowd. Cette reconnaissance se poursuit avec sa sélection pour représenter à nouveau Madagascar à l'Expo Metro Rome, en janvier 2026.

La pâtisserie artisanale malgache a également marqué les esprits lors de la première participation du pays au Mondial du Pain. Même sans podium, la délégation composée de Toavina Rainibenalahatra, Orlando Botsy Totoashley et Toky Ramà Andriatsitohaimanantena a su valoriser le terroir national à travers des créations à base de farine de patate douce, de kobam-boanjo et d'ingrédients locaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue du concours, Toavina Rainibenalahatra a été nommé ambassadeur du Pain pour Madagascar, une distinction inédite ouvrant des perspectives internationales pour la filière.

Grands prix

Sur la scène artistique internationale, Madagascar a brillé au concours Our Generation, à Moscou. Michella Andriambelomalala, Brenda Angelica Mamonjisoa et Riantsoa Anjaratiana, toutes âgées de moins de 16 ans, ont remporté les deux grands prix face à des candidats issus de seize pays, affirmant ainsi le talent de la jeune génération malgache.

Dans le domaine académique, la participation de Nasolo Razafindramaso au concours Ma thèse en 180 secondes, le 2 octobre à Bucarest, a constitué une avancée significative. Représentant l'université d'Antananarivo, la doctorante a figuré parmi les finalistes grâce à un sujet ancré dans les réalités locales : la patate comme levier de développement. Une présence remarquée, malgré l'absence de prix.

La photographie documentaire a également été mise à l'honneur avec la sélection de Henitsoa Rafalia à l'Africa Foto Fair 2025. Représentant unique de Madagascar, le photojournaliste voit dans cette reconnaissance une validation de son parcours professionnel entamé en 2014 et une ouverture vers une reconnaissance continentale.

Au niveau du septième art, il convient également de souligner la belle aventure de Disco Afrika, de Luck Razanajaona, qui a tutoyé les étoiles d'Hollywood avec la première inscription d'un film malgache aux Oscars.

Enfin, la musique malgache a franchi une nouvelle étape avec la première participation du pays au concours Intervision, en Russie. Classé 8e sur 23 pays, Madagascar devient le premier pays africain à intégrer le Top 10 de cet événement musical suivi par des millions de téléspectateurs. Ces performances confirment qu'en 2025, les talents malgaches ont su s'imposer sur la scène internationale et faire rayonner l'identité culturelle du pays.