Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - L'ASFED solidaire des enfants diabétiques

30 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique (Asfed) a organisé la 6e édition de son traditionnel arbre de Noël au profit des enfants diabétiques le 23 décembre 2025, à l'Hôpital militaire d'Abidjan (Hma).

À cette occasion, de nombreux cadeaux ont été offerts aux enfants diabétiques suivis au sein de cet établissement sanitaire, dans une ambiance festive et conviviale.

« Notre objectif est de redonner le sourire à ces enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de mettre de côté leurs occupations pour venir partager ce moment avec eux », a déclaré Touré Massal, présidente de l'Asfed.

Marraine de l'événement, Sonia-Renée Boguiffo, fondatrice de l'Ong L'Univers des livres, a salué la résilience des enfants et les a encouragés à croire en l'avenir. « Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là pour les accompagner. Nous savons que ce n'est pas facile, même à l'âge adulte, et encore moins pour des enfants », a-t-elle souligné.

Kra Malika Yao, représentant le président de Sgs-CI, parrain de la cérémonie, a également exprimé sa satisfaction et salué cette initiative en faveur des enfants diabétiques.

Pour sa part, le médecin-colonel Irié Gohi Bi, représentant le colonel-major Camara Issouf, directeur de l'Hôpital militaire d'Abidjan, s'est réjoui du choix porté sur cet établissement pour accueillir la cérémonie, avant de souhaiter de bonnes fêtes aux enfants diabétiques.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

