Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - L'ASFED solidaire des enfants diabétiques

L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique (Asfed) a organisé la 6e édition de son traditionnel arbre de Noël au profit des enfants diabétiques le 23 décembre 2025, à l'Hôpital militaire d'Abidjan (Hma).

À cette occasion, de nombreux cadeaux ont été offerts aux enfants diabétiques suivis au sein de cet établissement sanitaire, dans une ambiance festive et conviviale.

« Notre objectif est de redonner le sourire à ces enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté de mettre de côté leurs occupations pour venir partager ce moment avec eux », a déclaré Touré Massal, présidente de l'Asfed.

Marraine de l'événement, Sonia-Renée Boguiffo, fondatrice de l'Ong L'Univers des livres, a salué la résilience des enfants et les a encouragés à croire en l'avenir. « Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là pour les accompagner. Nous savons que ce n'est pas facile, même à l'âge adulte, et encore moins pour des enfants », a-t-elle souligné.

Kra Malika Yao, représentant le président de Sgs-CI, parrain de la cérémonie, a également exprimé sa satisfaction et salué cette initiative en faveur des enfants diabétiques.

Pour sa part, le médecin-colonel Irié Gohi Bi, représentant le colonel-major Camara Issouf, directeur de l'Hôpital militaire d'Abidjan, s'est réjoui du choix porté sur cet établissement pour accueillir la cérémonie, avant de souhaiter de bonnes fêtes aux enfants diabétiques.