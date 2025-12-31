Afrique: CAN Maroc 2025 - Quand ÉLÉPH'FAN s'abreuve de culture au musée Mohammed VI de l'eau

30 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Loin de l'effervescence des chants, des tambours et de la ferveur populaire qui animent le village ÉLÉPH'FAN à l'occasion de la CAN Maroc 2025, une parenthèse culturelle et symbolique s'est ouverte le lundi 29 décembre 2025, à Marrakech. La commissaire générale d'ÉLÉPH'FAN, Hadja Touré, a effectué une visite au musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau - Aman, joyau patrimonial dédié à l'histoire hydraulique du Royaume.

Accompagnée d'El Mandour Abdennabi Mohamed, elle a découvert un espace où le savoir ancestral dialogue avec la modernité. Pensé comme un hommage au génie marocain, le musée retrace la relation millénaire du Maroc avec l'eau, ressource rare, précieuse et stratégique, au coeur de son développement et de sa résilience face aux défis climatiques.

Érigé sur un domaine de deux hectares, alliant architecture contemporaine et jardins à forte charge symbolique, le musée déploie plus de 2 000 m² d'expositions permanentes réparties sur trois niveaux. Le parcours immersif et pédagogique plonge le visiteur dans l'ingéniosité des systèmes hydrauliques traditionnels - khettaras, norias et bassins - tout en mettant en lumière les innovations modernes destinées à une gestion durable de l'eau.

Au-delà de la richesse muséographique et des dispositifs interactifs, Aman se veut un espace de conscience et d'anticipation. Il interpelle sur la responsabilité collective face à la préservation de l'eau, un enjeu majeur pour les sociétés africaines, qui fait écho aux réalités et aux défis de la Côte d'Ivoire.

Par cette démarche, le village ÉLÉPH'FAN affirme une autre dimension de sa mission : faire de la CAN 2025 bien plus qu'une compétition sportive, en la transformant en un cadre d'échanges culturels, d'apprentissage mutuel et de rapprochement entre les peuples ivoirien et marocain.

Inauguré le 5 janvier 2017, le musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau s'impose ainsi comme une étape emblématique de ce séjour ivoirien au Maroc, placé sous le signe du partage, de la mémoire et de la projection vers un avenir durable, où le football devient aussi un vecteur de culture et de réflexion.

