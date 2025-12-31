Cote d'Ivoire: Coopération culturelle ivoiro-canadienne - L'ambassadrice du Canada reçoit Christian Ouaka

La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Canada, portée par des initiatives favorisant les échanges artistiques et le dialogue interculturel, continue de se renforcer.

Dans ce cadre, Son Excellence Sandra Choufani, ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, a reçu en audience, le 30 décembre, à son bureau, au Plateau, Christian Ouaka, Ivoirien et directeur général de l'Association des francophones du Nunavut (Afn).

Cette rencontre, qui a duré près d'une heure, a été l'occasion pour la diplomate canadienne de féliciter et d'encourager son hôte pour son engagement constant en faveur de la coopération culturelle entre les deux pays.

L'ambassadrice a salué la présence régulière d'artistes ivoiriens dans les festivals organisés au Canada, notamment dans le territoire du Nunavut, au nord du pays, malgré les conditions climatiques particulièrement rigoureuses.

« J'ai surtout voulu vous rencontrer pour vous féliciter et vous encourager pour vos différentes activités dans le Nunavut. Je sais que depuis quelques années, plusieurs artistes ivoiriens se rendent au Canada, particulièrement à Iqaluit », a déclaré Sandra Choufani, mettant en avant l'impact positif de ces échanges sur le rayonnement de la culture ivoirienne.

Au cours de l'audience, la diplomate a également évoqué la perspective d'un brassage culturel entre les communautés inuit et ivoirienne, à travers un événement en préparation par ses services. Une initiative qui vise à renforcer les liens humains et culturels entre les deux peuples.

À l'issue de l'entretien, Christian Ouaka, directeur général de l'Afn depuis cinq ans, s'est dit satisfait de cette rencontre et a réaffirmé sa disponibilité à contribuer davantage au renforcement de la coopération culturelle ivoiro-canadienne. Il a rappelé que, depuis plusieurs années, l'association des francophones du Nunavut invite des artistes ivoiriens, à l'occasion du Mois de l'Histoire des Noirs.

Après les prestations remarquées de Bébi Philip et de l'humoriste, Agalawal, l'édition 2026 de cet événement accueillera l'artiste Kerozen, confirmant ainsi la dynamique des échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Canada.