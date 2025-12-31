Afrique: CAN 2025 - 'Nous méritons de terminer premier du groupe', (Pape Thiaw)

Tanger — L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, s'est dit mardi à Tanger "satisfait" de la prestation de son groupe, estimant que ses joueurs méritaient de terminer à la première place de leur groupe.

"Je suis satisfait de mon groupe. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a gagné ce match contre le Bénin. Nous voulions être premiers et rester à Tanger. Nous nous sentons bien ici et nous méritons d'être premiers de ce groupe", a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais s'exprimait en conférence de presse après la victoire des Lions contre les Guépards du Bénin (3-0).

Le Sénégal termine premier du groupe D avec sept points (+6), devant la RD Congo, deuxième avec le même nombre de points (+4). Le Bénin, qui occupe la troisième place avec trois points, est aussi qualifié pour les huitièmes de finale.

Selon Pape Thiaw, le match face aux Guépards n'a pas été facile. "C'est une équipe joueuse qui nous a posé des problèmes. Mais nous sommes restés fidèles à nos principes de jeu et le match a été débloqué sur un coup de pied arrêté", a-t-il expliqué.

Avec sept buts marqués et un seul encaissé en trois matchs lors de cette phase de poules, le sélectionneur des Lions estime que le bilan est "positif", puisque l'objectif a été atteint. Il a toutefois appelé ses joueurs à rester humbles.

"Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Nous allons corriger nos erreurs et avancer", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le carton rouge reçu par le capitaine Kalidou Koulibaly à la 71e minute, Pape Thiaw a souligné l'importance du défenseur pour le groupe. "C'est un joueur important. Il sait que le plus important, c'est la victoire. C'est un grand homme", a-t-il dit, préférant ne pas commenter la décision arbitrale.