Sénégal: UNESCO - L'inscription du Grand Magal de Touba au patrimoine immatériel, 'une ambition de l'État'

Diourbel — Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr a réaffirmé, mardi, à Diourbel (centre), l'ambition de l'État du Sénégal de faire inscrire le Grand Magal de Touba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

"L'inscription du Grand Magal de Touba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité constitue l'une des principales ambitions du gouvernement", a-t-il déclaré.

Bakary Sarr présidait un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à la candidature du Grand Magal de Touba, en présence des autorités administratives locales et de Serigne Moustapha Lakram Mbacké, représentant du khalife général des mourides.

Le coordonnateur du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, des experts du ministère de la Culture ainsi que les membres de la Plateforme pour la recherche et la préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba (TURAAS) ont également pris part à la rencontre.

Selon le secrétaire d'État, l'objectif de cette réunion est de favoriser une large appropriation du dossier de candidature par l'ensemble des parties prenantes.

Il a souligné que le Magal de Touba, profondément enraciné dans le patrimoine culturel et religieux du Sénégal, entretient des interactions avec la diversité de l'héritage immatériel qui façonne le peuple sénégalais.

"Les millions de pèlerins qui affluent chaque année vers la cité religieuse de Touba à l'occasion du Grand Magal témoignent de la dimension universelle de cet événement", a-t-il indiqué, ajoutant que la foi religieuse constitue un levier important de développement économique et social.

Pour Bakary Sarr, le Grand Magal de Touba représente "une aubaine pour le Sénégal, l'Afrique et le monde".

Il a rappelé que cet événement majeur, de par ses dimensions culturelle, intellectuelle, religieuse et économique, a déjà été inscrit au patrimoine culturel immatériel national.

Le secrétaire d'État a indiqué que la Direction du patrimoine culturel, en partenariat avec la Plateforme pour la recherche et la préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, travaille sur le dossier de candidature à l'inscription du Grand Magal de Touba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

M. Sarr a réitéré la volonté de l'État de collaborer étroitement avec la communauté Mouride pour la réussite du processus.

Le Grand Magal de Touba est un évènement religieux qui célèbre le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927).