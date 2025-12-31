Afrique: CAN 2025 - Lamine Camara souffre d'une entorse à la cheville, selon Pape Thiaw

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — Le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Lamine Camara, sorti sur blessure à la mi-temps du match contre le Bénin, souffre d'une entorse à la cheville, a révélé son entraîneur, Pape Thiaw.

"Lamine (Camara) s'est tordu la cheville. Nous l'avons sorti à la mi-temps par mesure de prudence. Il va effectuer des examens complémentaires", a déclaré le sélectionneur sénégalais en conférence de presse, à l'issue de la victoire des Lions (3-0) face au Bénin, lors de la troisième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, disputée au Maroc.

Le Sénégal termine premier du groupe D avec sept points (+6), devant la RD Congo, deuxième avec le même nombre de points (+4). Le Bénin, troisième avec trois points, est également qualifié pour les huitièmes de finale.

Pour sa première titularisation à cette CAN, le joueur de l'AS Monaco (France) s'est blessé et a été remplacé à la mi-temps par Habib Diarra. L'ancien joueur du FC Metz avait disputé les dix dernières minutes du match de la deuxième journée contre la RD Congo.

Agé de 21 ans, Lamine Camara dispute sa deuxième Coupe d'Afrique des nations, après celle de 2024, où il avait été désigné meilleur jeune joueur de la phase de poules. Il s'était illustré avec deux buts et une excellente performance.

