Sénégal: Ziguinchor - L'ANPEJ remet des kits matériels à 20 jeunes entrepreneurs

Ziguinchor — La directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye, a procédé, mardi, à Ziguinchor (sud), à la remise de kits matériels à vingt jeunes entrepreneurs, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal (PNPEJ/SN), a constaté l'APS.

Cette cérémonie, selon Mme Gaye, traduit l'engagement de l'État du Sénégal en faveur de l'autonomisation économique des jeunes et de la promotion d'un entrepreneuriat productif, structuré et durable.

Les kits remis sont composés de matériels adaptés aux activités exercées par les bénéficiaires, notamment des machines à coudre, des équipements agricoles, du matériel pour la porcherie, la restauration, ainsi que pour les services.

"Cette remise de kits n'est pas un simple acte symbolique. Elle représente un engagement fort de l'État pour offrir aux jeunes non seulement des opportunités, mais également les moyens réels de réussir ", a-t-elle déclaré.

Face aux défis persistants liés au chômage et au sous-emploi des jeunes, l'entrepreneuriat a été placé au coeur des politiques publiques d'insertion économique, a souligné la directrice générale de l'ANPEJ.

Les équipements remis concernent plusieurs secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'artisanat, la pêche, les services numériques et d'autres activités génératrices de revenus, choisis sur la base des besoins exprimés sur le terrain.

Mme Gaye a rappelé que depuis 2023, le PNPEJ, entièrement financé par l'ANPEJ, accompagne les jeunes dans la concrétisation de leurs idées et le développement de leurs entreprises.

À ce jour, le programme a soutenu plus de 500 jeunes entrepreneurs pour un montant global de 300 millions de francs CFA.

Elle a insisté sur le fait que le matériel, à lui seul, ne garantit pas la réussite.

"Cette action s'inscrit dans une approche globale reposant sur le triptyque Formation-Financement-Formalisation ", a-t-elle précisé.

À l'endroit des bénéficiaires, elle a lancé un appel à la rigueur, à la transparence et à la responsabilité dans la gestion de leurs activités, soulignant que ces équipements constituent également un gage de confiance placé en eux par l'État.

Le représentant du gouverneur de la région de Ziguinchor, Ibrahima Diba, a salué la remise de kits matériels à de jeunes entrepreneurs, qualifiant cette initiative "d'acte fort" traduisant la matérialisation de la politique portée par le PNPEJ".

"Nous ne nous sommes pas réunis pour une simple remise symbolique de matériel. Nous célébrons aujourd'hui la concrétisation d'une vision claire : transformer l'énergie, la créativité et les compétences de la jeunesse en moteur de croissance économique et de cohésion sociale", a-t-il déclaré.

Chaque bénéficiaire a reçu au moins un équipement d'une valeur estimée à un million de francs CFA.

Au nom des bénéficiaires, Binetou Sarr a salué cette initiative qui, selon elle, va renforcer l'esprit entrepreneurial des jeunes de la région de Ziguinchor.

"C'est un acte de développement qui va améliorer nos capacités de production", a-t-elle déclaré.