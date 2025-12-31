Sénégal: Baisse de 10 % des tarifs de l'électricité - Plus de 2 ,6 millions de clients concernés (régulateur)

Dakar — Le gouvernement annonce une baisse effective des tarifs de l'électricité de 10 %, à compter du 1er janvier 2026, une décision qui va toucher plus de 2,6 millions de clients domestiques et professionnels, selon la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE).

"Dans le cadre de sa politique tarifaire, le gouvernement a décidé de baisser les tarifs de l'électricité, à compter du 1er janvier 2026. [...] le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines [Birame Soulèye Diop], a notifié à la CRSE la décision du gouvernement de procéder à une baisse de 10% du tarif de la première tranche des clients domestiques petite puissance (DPP) et des clients professionnels petite puissance (PPP)", lit-on dans la décision du Conseil de régulation de la CRSE parvenue à l'APS.

L'organe de régulation de l'énergie précise que les autres tranches et les tarifs applicables aux autres catégories de clients restent inchangés.

"La CRSE note également que cette baisse s'applique aussi bien aux clients en post-paiement qu'aux clients en prépaiement (Woyofal)", rapporte le document, soulignant que la décision de baisse des tarifs émanant du gouvernement "n'introduit aucune distorsion par rapport à celle en vigueur depuis le 29 décembre 2023".

Désormais, le consommateur domestique petite puissance paiera le prix du kilowattheure sur la première tranche à 82 FCFA, alors que le client professionnel de petite puissance s'acquittera de 147,43 FCFA.

La CRSE, autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur de l'électricité, juge la nouvelle grille tarifaire soumise par la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) "cohérente". La structure de régulation a relevé tout de même son impact sur les finances de la SENELEC.

La CRSE souligne, en effet, que cette baisse "concernerait 2 603 536 clients en 2026 et entrainerait, pour la SENELEC, une réduction du chiffre d'affaires estimée à 18,279 milliards de francs CFA.

Cette baisse du coût de l'électricité survient après celle qui est déjà effective sur les tarifs de l'essence et du gasoil, depuis le 6 décembre dernier.

Cette série de mesures a été annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko en octobre 2025, lors de l'installation du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.