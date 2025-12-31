Madagascar: Polyclinique d'Ilafy - Vers l'arrêt de la dialyse le 5 janvier prochain 162 patients sous traitement en danger de mort

Les séances de dialyse seront interrompues prochainement, selon les informations transmises via une lettre officielle émise par la Polyclinique d'Ilafy : dans cinq jours, les patients sous dialyse dans cet établissement ne pourront plus en bénéficier.

Arrêt imminent des séances de dialyse à la Polyclinique d'Ilafy, faute de consommables, a-t-il été indiqué par les patients qui ont appris la mauvaise nouvelle par une lettre officielle de cet établissement de santé. La situation met dans la tourmente les 162 patients concernés. Trois d'entre eux auraient déjà succombé. En effet, les séances de dialyse pour les patients atteints d'insuffisance rénale, ne devront jamais être interrompues, et dans le cas contraire, leur vie est en danger.

Lors d'une conférence de presse tenue hier par les patients et leurs familles, ils ont fait appel au président de la Refondation afin de se pencher sur leur cas, et trouver une issue car la situation relève de l'urgence. Et ce, en écartant toute considération politique dans cette affaire.

Pour rappel, la polyclinique d'Ilafy est touchée par les répercussions du blocage des comptes bancaires du groupe SODIAT par le Pôle anti-corruption (PAC). L'établissement se retrouve ainsi avec des ressources fortement limitées, non sans conséquences sur ses activités courantes et sur quelques activités spécifiques, notamment la disponibilité des séances de dialyse et de radiothérapie.

En attendant une issue à cette situation, les 159 patients encore en vie et leurs familles ont les yeux rivés sur les autorités de la Refondation, espérant une solution miracle. Plusieurs établissements de santé à Antananarivo disposent d'équipements de dialyse, seulement, tous semblent être déjà saturés, le nombre de patients pour chaque machine et consommables disponibles étant limité. Pour les 159 patients de la Polyclinique d'Ilafy, un échec à trouver une issue à leur situation est synonyme de grave danger : leurs jours sont alors comptés.