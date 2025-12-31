Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Il n'y a plus de délestage à Toliara »

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a effectué hier une descente sur terrain au sein de la centrale de production d'électricité de Toliara.

Une visite qui lui a permis de constater de visu l'amélioration notable de l'approvisionnement en énergie dans la ville. « Il n'y a plus de délestage à Toliara à l'heure actuelle », a-t-il déclaré avec satisfaction, soulignant l'impact positif de cette stabilité sur les ménages, les élèves, les opérateurs économiques et l'ensemble de la ville. Une situation qualifiée de progrès majeur pour le développement local.

Panneaux photovoltaïques

Deux modes de production d'électricité sont actuellement opérationnels à Toliara. D'une part, la centrale thermique fonctionnant au gasoil, avec une capacité de production de 20 MW. Si cette source permet de répondre à la demande, elle reste toutefois coûteuse et fortement dépendante du prix et de l'approvisionnement en carburant. D'autre part, l'énergie solaire, à travers des panneaux photovoltaïques, assure une production de 4 MW. Une source propre et durable, appelée à jouer un rôle plus important à l'avenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dynamisme économique

Le président de la Chambre basse a ainsi estimé qu'il serait judicieux d'augmenter progressivement la capacité de production solaire jusqu'à 20 MW. Une option qui permettrait de disposer d'une énergie plus abordable, plus stable et moins dépendante du gasoil, tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable.

À l'issue de cette visite, Siteny Randrianasoloniaiko a mis en avant la stabilité actuelle de l'électricité à Toliara, facteur essentiel pour la sérénité de la population et le dynamisme économique de la région.