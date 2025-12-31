Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Il n'y a plus de délestage à Toliara »

31 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a effectué hier une descente sur terrain au sein de la centrale de production d'électricité de Toliara.

Une visite qui lui a permis de constater de visu l'amélioration notable de l'approvisionnement en énergie dans la ville. « Il n'y a plus de délestage à Toliara à l'heure actuelle », a-t-il déclaré avec satisfaction, soulignant l'impact positif de cette stabilité sur les ménages, les élèves, les opérateurs économiques et l'ensemble de la ville. Une situation qualifiée de progrès majeur pour le développement local.

Panneaux photovoltaïques

Deux modes de production d'électricité sont actuellement opérationnels à Toliara. D'une part, la centrale thermique fonctionnant au gasoil, avec une capacité de production de 20 MW. Si cette source permet de répondre à la demande, elle reste toutefois coûteuse et fortement dépendante du prix et de l'approvisionnement en carburant. D'autre part, l'énergie solaire, à travers des panneaux photovoltaïques, assure une production de 4 MW. Une source propre et durable, appelée à jouer un rôle plus important à l'avenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dynamisme économique

Le président de la Chambre basse a ainsi estimé qu'il serait judicieux d'augmenter progressivement la capacité de production solaire jusqu'à 20 MW. Une option qui permettrait de disposer d'une énergie plus abordable, plus stable et moins dépendante du gasoil, tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable.

À l'issue de cette visite, Siteny Randrianasoloniaiko a mis en avant la stabilité actuelle de l'électricité à Toliara, facteur essentiel pour la sérénité de la population et le dynamisme économique de la région.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.