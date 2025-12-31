Sénégal: A la FIDAK, Mame Seydou Ndour expose l'enjeu d'un rapprochement entre la Police et les citoyens

Dakar — Le directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour a salué, mardi, la notoriété toujours "vivace" de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), au terme d'une visite effectuée sur plusieurs stands de cette manifestation économique et institutionnelle.

"Cette visite m'a permis de constater que la Foire internationale de Dakar garde toute sa notoriété, aussi bien au plan international qu'au plan local", a-t-il déclaré à la presse, se disant par ailleurs "agréablement surpris" par la forte présence des artisans locaux.

Le directeur général de la Police nationale a indiqué avoir visité, outre les stands de la foire dans son ensemble, ceux des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux de plusieurs ministères. M. Ndour a estimé que ces espaces permettent aux populations de mieux comprendre "les richesses et les potentialités de la République au service des citoyens".

Il a accordé une attention particulière au stand de la Police nationale, qu'il a décrit comme "le plus fréquenté" de la foire. Selon lui, cette affluence s'explique notamment par les services proposés, dont la facilitation de l'obtention de documents administratifs tels que la carte nationale d'identité et le passeport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a relevé l'intérêt manifesté par les visiteurs pour mieux connaître les missions et le fonctionnement de la Police, rappelant que cette institution est à la fois "un poste de sécurité et une administration". "Il est important que les populations découvrent toute la diversité des activités menées par la Police", a-t-il souligné.

La visite a également porté sur les stands de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, du Centre national de vidéosurveillance, de la police technique et scientifique, de la cybercriminalité, ainsi que de la compagnie de circulation et du Groupement d'intervention mobile (GMI).

À ce propos, l'inspecteur général Mame Seydou Ndour a mis en exergue la nécessité de sensibiliser les jeunes et les adolescents aux méfaits de la drogue, à la sécurité routière et aux dangers liés à la cybercriminalité, qu'il a qualifiée d'enjeu majeur du dispositif sécuritaire national.

Il a également souligné que ces expositions peuvent susciter des vocations, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques, indispensables à la conduite des enquêtes et à la modernisation de la police.

Le directeur général de la Police nationale a, en outre, exhorté les populations à se rapprocher davantage de leur police, rappelant que la sécurité est une responsabilité partagée. "Chacun est d'abord responsable de sa propre sécurité", a-t-il insisté avant de plaider pour des comportements "civiques et sécuritaires".

Le directeur général de la Police nationale a enfin salué la collaboration avec les ministères, le secteur privé et les partenaires institutionnels dans le cadre de la police de proximité, tout en félicitant les organisateurs des stands. Il n'a pas manqué de remercier les médias pour leur rôle dans le rapprochement entre la Police et les citoyens.