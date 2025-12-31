Sénégal: Le pays mise sur la formation professionnelle pour renforcer l'industrialisation et la compétitivité (tutelle)

Dakar — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a réaffirmé l'ambition du Sénégal de développer ce sous-secteur de l'éducation en vue de former des "compétences utiles, reconnues et immédiatement mobilisables, capables d'accompagner l'industrialisation et la compétitivité de notre économie".

Il s'exprimait lors de la cérémonie de graduation de 183 diplômés d'Etat, organisée par la table de concertation des établissements de formation professionnelle et technique de la région de Dakar.

M. Sarré a estimé que la formation professionnelle ne doit pas être considérée comme un "secteur périphérique, mais comme un pilier structurant de la stratégie de développement de l'Etat et un levier majeur de création de valeurs".

Dans cette perspective, il a annoncé que le département qu'il dirige oeuvre à "réformer et à moderniser l'offre de formation dans toutes les composantes et à travers plusieurs leviers tels que l'actualisation des référentiels de formation, le renforcement de l'approche par les compétences et de la formation duale".

Le ministre a aussi parlé de "l'intensification de la valorisation des acquis de l'expérience, la promotion de l'apprentissage rénové ainsi que l'incorporation des dimensions transversales telles que le genre, le numérique et l'écologisation".

"Ces initiatives devraient aider à renforcer la gouvernance du sous-secteur en consolidant l'approche territorialisée, en relation avec le secteur privé", a-t-il martelé.

Il a par ailleurs félicité les récipiendaires qui ont su faire preuve de "rigueur, de persévérance et d'engagement tout au long de leur parcours".

S'exprimant au nom des récipiendaires, Hadjibou Sarr s'est félicité des "innovations majeures apportées dans le secteur de la formation professionnelle".

Il a rappelé le rôle fondamental de la formation technique et professionnelle dans le développement économique et social du Sénégal, dans la mesure où elle offre aux apprenants des compétences nécessaires pour intégrer le monde de l'entreprise et de l'emploi.

La formation professionnelle et technique stimule l'entreprenariat et l'innovation en offrant à ses apprenants les ressources nécessaires pour travailler à leur propre compte, a encore fait valoir Hadjibou Sarr.