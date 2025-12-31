Afrique: CAN 2025 et JOJ 2026 - Ayo et Assad célèbrent la fraternité sénégalo-marocaine

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Ayo, s'est invitée mardi au stade Ibn-Battuta de Tanger, avant le coup d'envoi de la rencontre Bénin-Sénégal, comptant pour la troisième journée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc.

Ayo a rejoint sur la pelouse la mascotte de la CAN 2025, Assad. Les deux mascottes ont procédé à un échange symbolique de tee-shirts des JOJ Dakar 2026 et de la CAN 2025, marquant ainsi la fraternité et l'amitié entre les deux pays.

Après quelques clichés devant les photographes, les deux mascottes ont fait ensemble le tour du stade, sous les applaudissements du public.

Arrivée lundi à Tanger, Ayo a également rencontré la diaspora sénégalaise présente dans la ville, à la fan zone, dans une ambiance festive.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.