Afrique: CAN 2025 et JOJ 2026 - Ayo et Assad célèbrent la fraternité sénégalo-marocaine

La mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Ayo, s'est invitée mardi au stade Ibn-Battuta de Tanger, avant le coup d'envoi de la rencontre Bénin-Sénégal, comptant pour la troisième journée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc.

Ayo a rejoint sur la pelouse la mascotte de la CAN 2025, Assad. Les deux mascottes ont procédé à un échange symbolique de tee-shirts des JOJ Dakar 2026 et de la CAN 2025, marquant ainsi la fraternité et l'amitié entre les deux pays.

Après quelques clichés devant les photographes, les deux mascottes ont fait ensemble le tour du stade, sous les applaudissements du public.

Arrivée lundi à Tanger, Ayo a également rencontré la diaspora sénégalaise présente dans la ville, à la fan zone, dans une ambiance festive.