Afrique: CAN 2025 - Les Lions mènent (1-0) à la pause contre les Guépards du Bénin

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal mène au score, un but à zéro, devant le Bénin dans le cadre d'un match comptant pour la dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le but du Sénégal est marqué à la 38e minute par le défenseur Abdoulaye Seck à la réception d'un coup-franc bien dosé par Krépin Diatta.

Avec une équipe largement remaniée, les Lions ont du mal à entrer dans le match, subissant parfois des assauts répétés de l'équipe adverse.

L'enjeu de ce match est de garder la première place du groupe.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.