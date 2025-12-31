Afrique: CAN 2025 - Les Lions mènent (1-0) à la pause contre les Guépards du Bénin

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal mène au score, un but à zéro, devant le Bénin dans le cadre d'un match comptant pour la dernière journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le but du Sénégal est marqué à la 38e minute par le défenseur Abdoulaye Seck à la réception d'un coup-franc bien dosé par Krépin Diatta.

Avec une équipe largement remaniée, les Lions ont du mal à entrer dans le match, subissant parfois des assauts répétés de l'équipe adverse.

L'enjeu de ce match est de garder la première place du groupe.