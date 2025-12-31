Sénégal: Abdoulaye Wilane préconise le consensus sur la prochaine réforme des collectivités territoriales

Kaolack — La prochaine réforme des collectivités territoriales ne connaîtra de succès que lorsqu'elle fera l'objet d'un consensus entre les parties concernées, a soutenu le président du conseil départemental de Kaffrine (centre), Abdoulaye Wilane, mardi, à Kaolack (centre).

"Les ruptures, les changements et les réformes ne peuvent être couronnés de succès que lorsqu'ils procèdent du consensus", a dit M. Wilane, laissant entendre que c'est valable pour l'acte 4 de la décentralisation.

Il participait à une concertation sur la prochaine réforme des collectivités territoriales, l'acte 4 de la décentralisation.

"Lorsqu'une idée s'empare des masses, et que celles-ci se l'approprient, elle devient une force matérielle irrésistible", a-t-il ajouté en citant le leader communiste Vladimir Ilitch Lénine (1870-1924), fondateur de la Russie soviétique.

Selon M. Wilane, la prochaine réforme des collectivités territoriales sénégalaises doit être menée avec le consentement de toutes les parties concernées, comme l'enseigne Lénine.

Des conseillers municipaux et départementaux prenaient part à cette rencontre de deux jours, depuis lundi, à l'initiative du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

En intervenant à cette rencontre au nom de l'Association des départements du Sénégal, Abdoulaye Wilane a dit être optimiste quant à la prochaine réforme des collectivités territoriales.

"Au nom de mes collègues, je voudrais saluer les résultats que nous avons obtenus", a-t-il dit en parlant des propositions faites au cours de la réunion.

En présence de Mamadou Habib Kamara, l'adjoint du gouverneur de Kaolack, chargé des questions de développement de la région, et du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Abdoulaye Wilane a lancé un appel à l'organisation d'une bonne campagne de commercialisation des récoltes d'arachide.

"Il y va de l'intérêt général", a-t-il dit, craignant un bradage des récoltes par certains paysans.