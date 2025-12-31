Burkina Faso: Dédougou - Le Premier ministre au chevet des blessés en opérations

En visite dans la région du Bankui, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s'est rendu, ce mardi 30 décembre 2025, à l'hôpital militaire de Dédougou pour exprimer son soutien, sa compassion et son réconfort aux blessés en opérations. Cette démarche vise à témoigner la reconnaissance du Président du Faso et du Gouvernement aux forces combattantes engagées dans la lutte pour la reconquête du territoire national.

Conduit par le Directeur des services de santé régionale des armées, le médecin capitaine Stéphane Zoungrana, le Chef du Gouvernement a été informé des circonstances des blessures des soldats internés. Le médecin capitaine a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir une prise en charge diligente, appropriée et conforme aux standards exigés pour les forces combattantes. Il a également permis au Premier ministre de constater de visu les conditions de soins ainsi que les efforts en cours pour renforcer l'offre sanitaire dans cette structure militaire.

Au terme de la visite, le Premier ministre a adressé aux blessés un message d'encouragement, de solidarité et de profonde reconnaissance. Il a salué leur engagement et leur sacrifice pour la défense du Burkina Faso.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Vous êtes ici parce que vous avez été blessés dans le combat pour le Burkina Faso. Nous avons tenu à passer vous voir pour vous encourager et vous dire que nous sommes de tout coeur avec vous », a-t-il indiqué.

À l'orée de la nouvelle année, le Chef du Gouvernement a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, formulant l'espoir qu'ils retrouvent très bientôt leurs familles et leurs communautés.

Le Premier ministre a enfin réitéré l'engagement du Gouvernement à améliorer continuellement les conditions de prise en charge des blessés, évoquant notamment la construction de nouveaux bâtiments au sein de l'hôpital militaire.

« Vous êtes la preuve de l'engagement que le Président du Faso attend de chaque Burkinabè. Nous allons continuer à améliorer les conditions de prise en charge », a-t-il affirmé, avant de souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2026, placée sous le sceau de la santé et de la victoire sur l'ennemi.