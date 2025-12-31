Afrique: CAN Maroc 2025 - Bertrand Traoré sanctionné par la CAF

31 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans un communiqué, la Fédération burkinabè de football informe l'opinion publique de la sanction infligée par la CAF au capitaine des Étalons, Bertrand Traoré.

Suite aux propos tenus par le capitaine des Étalons, Bertrand Traoré, à l'issue de la rencontre Algérie - Burkina Faso, la Commission de discipline de la CAF a auditionné le joueur. Après avoir présenté ses excuses et exprimé ses regrets devant la commission, une sanction a été prononcée à son encontre : le paiement d'une amende de 10 000 dollars américains pour des propos jugés injurieux lors de l'interview d'après-match.

La Fédération burkinabè de football prend acte de cette décision et tient à rassurer l'opinion publique que cet incident ne remet nullement en cause l'engagement, le professionnalisme et la détermination de Bertrand Traoré à se donner pleinement sur le terrain afin d'aider ses coéquipiers à atteindre de meilleurs résultats.

 

