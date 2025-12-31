Afrique: Kalidou Koulibaly confiant pour la suite de la compétition malgré son expulsion

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, dit avoir "totalement confiance" en ses coéquipiers et en leurs capacités pour la suite de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), malgré un carton rouge qui va le priver du prochain match de l'équipe nationale comptant pour les huitièmes de finale.

Le défenseur central du Sénégal a reçu un carton rouge reçu lors de son 100e match en équipe nationale, mardi à Tanger, contre le Bénin, tout en saluant la belle réaction de ses coéquipiers après son expulsion.

Le Sénégal a battu le Bénin (3-0), mardi, terminant premier de sa poule, mais son capitaine a écopé d'un carton rouge lors de ce match contre les Guépards, qui coïncidait avec la centième de Koulibaly avec les Lions.

"C'est vrai que c'était ma centième sélection. Je suis très fier d'avoir atteint ce cap. Dans une compétition en Afrique, tout peut se passer. Nous pouvons prendre des buts comme des cartons rouges. Aujourd'hui, c'était mon cas", a déclaré le défenseur central sénégalais.

"Dommage pour moi, mais je suis content pour l'équipe, parce qu'elle a montré un beau visage. Nous avons eu la maîtrise du match", a-t-il réagi en zone mixte en parlant du match conte le Bénin.

Koulibaly a été expulsé à la 71e minute du match. Il s'agit de son premier carton rouge en équipe nationale depuis sa première sélection avec les Lions en septembre 2015.

Il est le troisième Sénégalais, après Sadio Mané (119 sélections) et Idrissa Gana Guèye (123), à atteindre la barre des 100 sélections.

La victoire des Lions contre les Guépards leur permet de terminer en tête du groupe D, avec sept points (+6), devant la RD Congo, deuxième avec le même nombre de points (+4). Le Bénin, troisième avec trois points, est également qualifié pour les huitièmes de finale.

"Aucune peur pour le prochain match sans moi. Le plus important, c'est de se donner à 100 % et de tout faire pour gagner quand on joue", a réagi le capitaine sénégalais, assurant avoir "totalement confiance" en ses coéquipiers, capables selon lui "d'aller très loin" dans la compétition.

Idrissa Gana Guèye, qui a disputé l'intégralité du match contre le Bénin, estime de son côté que "le carton rouge [reçu par Koulibaly] vient gâcher le match [et la victoire]" sur les Guépards.

"Nous sommes très déçus pour Kalidou, car c'était son 100e match. Mais nous avons un bon effectif. Il faut continuer à travailler et essayer de combler le manque qu'il laissera".

Kalidou Koulibaly, 33 ans, a débuté sa carrière internationale avec les équipes de jeunes de la France. Il a notamment participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2011 en Colombie, disputant six des sept matchs de la France et contribuant à la quatrième place des Bleuets, un record à l'époque.

Il choisit ensuite de représenter le Sénégal et fait ses débuts en sélection le 5 septembre 2015 contre la Namibie.

Koulibaly participe aux éliminatoires de la CAN 2017, à la CAN 2017, ainsi qu'aux qualifications pour la Coupe du monde 2018 et à la CAN 2019 dont il manque la finale en raison d'une suspension.

Il remporte la CAN avec le Sénégal deux ans plus tard en 2021 au Cameroun en tant que capitaine, en plus d'être sacré meilleur défenseur du tournoi.

En club, Koulibaly a évolué pendant huit saisons (2014-2022) à Naples, en Série A italienne, disputant plus de 300 matchs et inscrivant quatorze buts.

Il a été élu à trois reprises meilleur défenseur de Serie A (2017, 2018 et 2019).

L'ancien joueur de Metz (France) et Genk (Belgique) rejoint Chelsea en 2022, où il dispute 31 matchs et inscrit deux buts, avant de s'engager avec le club saoudien d'Al-Hilal en 2023.