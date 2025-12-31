Togo: EGENT Togo et CREFER redonnent de la dignité aux 'oubliés'

Spécialisées dans les prestations techniques et la formation en énergie solaire, EGENT Togo et CREFER posent pour la 4ème année consécutive un acte pour redonner de la dignité aux "oubliés".

Et ces "oubliés" sont les pensionnaires du Centre psychiatrique Saint Camille de Zooti (préfecture de Vo, Commune Vo 3). Il s'agit des personnes souffrant de troubles psychiques, souvent errantes ou issues de familles désemparées.

Ils ont donc bénéficié d'une importante donation composée de denrées de première nécessité comme plusieurs sacs de riz et de maïs pour la base de l'alimentation des pensionnaires. Il y a aussi des bidons d'huile, du sucre et divers vivres essentiels.

L'objectif de cette action est de soulager immédiatement le budget de fonctionnement du centre pour les semaines à venir. Par cette action sociale d'envergure en cette période des fêtes, les deux donateurs estiment avoir marqué une "pause solidaire" annuelle, réaffirmant leur engagement envers les populations les plus vulnérables.

Directeur Général d'EGENT Togo, Komla AWUTE explique le choix porté sur la santé mentale cette année, après avoir soutenu les patients aux services d'urgences du CHU Sylvanus Olympio et les écoliers de Gapé-Follymé les années précédentes.

« Les malades mentaux sont souvent les grands oubliés des élans de générosité de fin d'année. Nous voulions leur apporter un peu de lumière et leur dire qu'ils ne sont pas seuls. La maladie mentale ne doit pas exclure de l'humanité ni de la fête », a déclaré Komla AWUTE, le Directeur Général d'EGENT Togo.

Directeur du centre, Père Mawuko KAKLI s'est réjoui de ce don qui vient à point nommé. « C'est un immense soulagement. La première médecine, c'est une bonne alimentation. Ce geste d'EGENT Togo et CREFER nous enlève une grosse épine du pied », a-t-il déclaré, saluant le travail de sacerdoce effectué par son personnel soignant.

Au-delà de cette donation, les responsables d'EGENT Togo et de CREFER ont lancé un appel au secteur privé togolais. Depuis 4 ans, ces deux entreprises consacrent une partie de leurs ressources à des actions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour un impact humain direct au Togo.

Pour Kokou Achille KLOUTSE, le Directeur des Opérations d'EGENT TOGO, les entreprises et les bonnes volontés doivent aussi visiter le Centre psychiatrique Saint Camille de Zooti pour soutenir durablement cette cause, car « ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus ».