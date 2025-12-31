Congo-Kinshasa: Tension à Tushunguti (Kalehe) après le meurtre d'un habitant

La situation est restée confuse ce mardi 30 décembre dans le village de Tushunguti centre, groupement Ziralo, dans le territoire de Kalehe. Selon des sources locales, cette tension fait suite au meurtre d'un habitant par un élément armé assimilé aux combattants Wazalendo Kirikicho dans cette partie du Sud-Kivu.

Mardi dans la matinée, le domicile du chef de groupement de Ziralo a été assiégé. Les habitants, en colère, sont venus exprimer leur exaspération face à l'insécurité devenue monnaie courante dans la zone.

Ces hommes et femmes se disent abasourdis par le silence des autorités face aux exactions commises par des hommes armés assimilés aux Wazalendo, dont ceux du groupe Kirikicho.

Selon un acteur de la société civile, ces hommes armés se rendent tristement célèbres en volant et en commettant divers actes réprimés par la loi, dont le meurtre.

Revenant sur le drame de lundi soir, cet acteur indique que la victime était un agent chargé de la garde d'un dépôt du CICR dans la zone. Il révèle qu'après ce meurtre, la population s'est lancée à la poursuite du présumé auteur, qui a également été tué.

Cette information est confirmée par des notables de la région. Ils appellent les autorités du Sud-Kivu à tout mettre en oeuvre pour mettre fin aux agissements de certains porteurs d'armes dans la zone. Ils plaident pour un contrôle strict des armes et des unités du groupe Maï-Maï Kirikicho.