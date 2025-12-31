Sénégal: Négociations Sénégal-FMI - Cheikh Diba évoque « des évolutions positives »

En marge des travaux parlementaires consacrés à l'examen de la seconde loi de finances rectificative, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a fait état, mardi, d'avancées notables dans les discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (Fmi).

S'exprimant devant les députés réunis pour examiner et voter le projet de seconde loi de finances rectificative de l'année budgétaire en cours, le ministre a assuré que les échanges avec l'institution financière internationale se déroulent dans un climat de confiance. « Il y a des évolutions positives avec le Fonds », a-t-il déclaré, soulignant que « les discussions se passent très bien ».

Cheikh Diba a indiqué que les négociations portent principalement sur la correction et la fiabilisation des données financières et budgétaires du Sénégal, notamment celles relatives à la dette publique. « Nous travaillons sereinement avec le Fonds monétaire international », a-t-il insisté devant les parlementaires.

Abordant la question de la gestion active de la dette, le ministre des Finances et du Budget a précisé que les équipes du FMI examinent actuellement le travail technique mené par les autorités sénégalaises, ainsi que les propositions et instruments soumis dans ce cadre.

La poursuite des discussions devrait s'intensifier à partir de janvier prochain, avec la prise de fonctions de la nouvelle cheffe de mission du Fmi pour le Sénégal, a-t-il annoncé. « Nous espérons parvenir très rapidement à un programme de coopération avec le Fonds monétaire international », a ajouté Cheikh Diba.