Sénégal: Saly - Les 6 élus maintenus en prison, le procès renvoyé au 6 janvier prochain

Les six élus locaux de la commune de Saly, écroués le mardi 23 dernier, ont été attraits hier, à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance. Toutefois, ils n'ont pas être jugés sera le procès est renvoyé au mardi 6 janvier prochain. Constatant l'absence de l'avocat de la partie civile, la présidente de l'audience a déclaré le report de l'examen du dossier à une semaine.

Face à cette décision, les avocats de la défense ont demandé une mise en liberté provisoire pour leurs clients.Le parquet a demandé que la requête soit rejetée et le tribunal l'a suivi. Cette décision de la justice a plongé la salle dans une vive émotion marquée par des pleurs et des lamentations d'amis et de proches des prévenus.

Pour rappel, les six collaborateurs du maire de Saly ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public, destruction de biens d'autrui et incitation à la violence. Ils ont organisé une protestation contre l'organisation d'une foire artisanale autorisée par le sous-préfet de Sindia sur un site de la Sapco que la commune revendique.