Addis-Ababa — La réussite de la réalisation de la vision nationale de la zone franche de Dire Dawa repose sur une coordination forte et une action intégrée entre tous les acteurs du secteur, selon Fisseha Yitagesu, PDG de la Société de développement des parcs industriels.

Selon lui, la concrétisation de la vision nationale portée par la zone franche de Dire Dawa dépend étroitement d'une coordination efficace et d'une collaboration soutenue entre l'ensemble des acteurs concernés.

Il a souligné que cette plateforme joue un rôle déterminant dans la fluidification du commerce et de la logistique, la réduction des coûts opérationnels, l'attraction des investissements et le renforcement des exportations.

Ces performances sont rendues possibles grâce à des infrastructures intégrées, des services de guichet unique et une proximité stratégique avec le port de Djibouti, principal point de transit des exportations éthiopiennes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Intervenant lors du forum des parties prenantes de la zone franche de Dire Dawa, le PDG de l'IPDC a indiqué que cette initiative avait déjà enregistré des résultats encourageants, contribuant à l'amélioration du système commercial et logistique du pays.

Il a précisé que, compte tenu du fait que la majorité des importations éthiopiennes transitent par Djibouti, la zone franche de Dire Dawa remplit une double fonction stratégique : alléger la pression sur le port de Djibouti et instaurer un système commercial plus efficace en supprimant les lourdeurs procédurales auxquelles sont confrontés les investisseurs.

Fisseha Yitagesu a également révélé que le gouvernement ambitionne de faire transiter près de 4 milliards de dollars de marchandises par la zone franche au cours des cinq prochaines années, soulignant que l'atteinte de cet objectif exige un engagement institutionnel fort de la part de chaque intervenant.

Qualifiant la zone franche de Dire Dawa d'initiative audacieuse visant à transformer l'économie nationale, il a encouragé les investisseurs à saisir les opportunités offertes par ce hub, conçu pour répondre aux exigences d'efficacité et de compétitivité.

Première zone franche du pays, celle de Dire Dawa a été établie afin de renforcer l'intégration de l'Éthiopie dans le système commercial mondial.

Depuis son lancement il y a un an, elle a facilité l'importation de marchandises d'une valeur dépassant 100 millions de dollars et accueille actuellement plus de 45 investisseurs de grande envergure, selon l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA).

Grâce à son emplacement stratégique, à ses infrastructures modernes et à ses services intégrés orientés vers les investisseurs, la zone franche ambitionne de dynamiser le commerce, d'attirer les investissements étrangers directs et de créer des emplois, notamment dans les secteurs du textile, de l'habillement et de la logistique.

Pour rappel, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la zone franche de Dire Dawa dans le cadre des efforts visant à renforcer l'économie éthiopienne, en stimulant le commerce, en réduisant les coûts logistiques, en attirant les investissements étrangers, en générant des emplois et en positionnant le pays comme un pôle régional compétitif à forte valeur ajoutée, connecté à la ZLECAf et au corridor de Djibouti.