Addis-Abeba — Le Bureau du Premier ministre indique que les sites touristiques d'Éthiopie, qu'ils soient historiques ou récemment développés, évoluent progressivement vers de véritables destinations touristiques, soutenus par une amélioration constante des infrastructures et des services destinés aux visiteurs.

La mise en place de nouveaux réseaux routiers, l'extension des capacités hôtelières et le renforcement des services touristiques facilitent désormais l'accès aux sites patrimoniaux et aux attractions naturelles, tant pour les visiteurs nationaux qu'internationaux.

Ces avancées offrent aux voyageurs de meilleures conditions pour découvrir la richesse du patrimoine culturel éthiopien, ses vestiges historiques anciens et la diversité remarquable de ses paysages.

Selon le Bureau, l'amélioration de l'accessibilité touristique stimule également la création d'emplois, dynamise les économies locales et soutient le développement des petites et moyennes entreprises dans les zones à fort potentiel touristique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En outre, les investissements consacrés aux infrastructures touristiques contribuent non seulement à enrichir l'expérience des visiteurs, mais aussi à renforcer la préservation du patrimoine culturel et à promouvoir le développement des communautés locales.

Le secteur touristique est ainsi appelé à jouer un rôle de plus en plus stratégique dans la croissance économique du pays et dans l'édification d'un avenir plus intégré et prospère pour l'Éthiopie.