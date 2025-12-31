Addis-Abeba — Le projet SCASI (Scaling Conservation Agriculture-based Sustainable Intensification in Ethiopia) a permis une évolution majeure des pratiques agricoles traditionnelles en Éthiopie, a indiqué le ministère de l'Agriculture.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture du projet, mis en oeuvre entre 2022 et 2025, Lire Abiyo, responsable de la santé des sols au sein du ministère, a affirmé que le SCASI comptait parmi les initiatives gouvernementales ayant enregistré des avancées remarquables.

Il a souligné que l'approche adoptée, fondée sur l'intégration de la santé des sols et de l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs, avait contribué à une transformation durable des méthodes agricoles traditionnelles.

Le projet visait à accroître la productivité agricole et à renforcer les moyens de subsistance des communautés rurales, tout en assurant la préservation des ressources naturelles.

Il a été déployé dans plusieurs régions du pays, notamment Amhara, Benishangul-Gumuz, Oromia et le sud de l'Éthiopie.

De son côté, Birhan Abdulkadir, chef de projet au Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), a présenté des résultats tangibles, mettant en évidence des progrès notables en matière de rendement agricole ainsi que d'amélioration de la qualité et de la diversité nutritionnelle des récoltes.

Il a précisé que le projet avait contribué à renforcer à la fois la productivité et la valeur nutritionnelle des productions agricoles.

Hailemariam Menamo, gestionnaire principal de programme à la Banque canadienne de céréales vivrières (BCCG), a indiqué que plus de 14 000 agriculteurs avaient bénéficié de formations de base leur permettant d'adopter de meilleures pratiques agricoles.

Selon lui, la conservation des sols constitue un levier essentiel pour garantir une sécurité alimentaire durable, notamment grâce à la diversification des cultures, une approche désormais adoptée tant par les petits exploitants que par les grandes exploitations afin d'augmenter les rendements.

Enfin, Sisay Kassahun, responsable de programme au Fonds norvégien de développement, a mis en avant l'impact concret du projet ainsi que le changement progressif des mentalités agricoles en faveur de l'agriculture de conservation et de sa durabilité.

Il a ajouté que les initiatives, appuyées par un suivi rigoureux sur le terrain, avaient produit des résultats solides pouvant servir de modèle et être étendues à plus grande échelle en Éthiopie et dans d'autres pays.