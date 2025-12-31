Cote d'Ivoire: Incivisme routier à Abidjan - La Police spéciale traque l'alcool au volant en cette fin d'année

L'incivisme routier demeure une préoccupation majeure à Abidjan, particulièrement en période de fêtes de fin d'année, marquée par une hausse notable des comportements à risque sur les routes.

Dans ce contexte, la Police spéciale de sécurité routière (DPSSR) a intensifié ses actions de contrôle, avec des résultats révélateurs. Entre le 26 et le 28 décembre 2025, cinq conducteurs ont été interceptés et testés positifs à l'alcool au volant lors d'opérations menées dans les communes de Yopougon, Marcory et Koumassi.

Selon les informations communiquées le lundi 29 décembre 2025 par le Commissaire Divisionnaire Major Touré Abdul-Kader, Directeur de la DPSSR, les taux d'alcoolémie relevés chez ces conducteurs indélicats variaient de 0,86 g/l à 2,58 g/l de sang, bien au-dessus du seuil tolérable fixé à 0,8 g/l en Côte d'Ivoire. Ces chiffres traduisent la dangerosité de la conduite sous l'emprise de l'alcool et les risques élevés encourus aussi bien par les auteurs que par les autres usagers de la route.

Les cinq conducteurs ont été aussitôt placés en garde à vue après leur interpellation. Ils ont ensuite été déférés devant le parquet pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui. Leur arrestation est intervenue au cours d'une vaste opération de contrôle systématique du taux d'alcoolémie, ayant concerné au total cent quatre-vingt-dix (190) usagers de la route.

Outre ces cas positifs, treize autres conducteurs ont été testés négatifs mais présentaient des valeurs intermédiaires comprises entre 0,10 g/l et 0,79 g/l de sang. Bien qu'en dessous du seuil légal, ces derniers ont été sensibilisés par les agents de la Police spéciale sur les dangers de la consommation d'alcool avant la conduite et les conséquences dramatiques que peut engendrer un relâchement du comportement au volant.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une évaluation du dispositif de lutte contre l'incivisme routier, notamment l'alcoolisme au volant, conduite par la DPSSR avec l'appui des services de la préfecture de police d'Abidjan. Les autorités entendent ainsi renforcer la prévention et la répression afin de réduire le nombre d'accidents de la circulation.

Il convient de noter que cette opération spéciale de contrôle et de sensibilisation se poursuivra jusqu'au 03 janvier 2026. Objectif affiché : assurer une meilleure sécurité sur le réseau routier abidjanais et préserver des vies humaines en cette période festive où la vigilance de tous est plus que jamais requise.