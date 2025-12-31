Cote d'Ivoire: Incendie à la gare lagunaire de Treichville - Deux bateaux-bus de la SOTRA détruits, aucun blessé

Un incendie s'est déclaré dans la soirée du lundi 30 décembre 2025 aux environs de 22h15, à la gare lagunaire de Treichville, impliquant deux bateaux-bus de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA). L'information a été rendue publique à travers un communiqué officiel de l'entreprise de transport public.

Selon la SOTRA, le feu a pris à bord du bateau-bus Anoumambo, immatriculé 4054, pour une cause encore inconnue à ce stade. Alertée, la Police spéciale de la SOTRA a immédiatement saisi le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM), qui s'est déployé promptement sur les lieux pour circonscrire l'incendie. Malgré la rapidité et l'efficacité de l'intervention, les flammes se sont propagées à un second bateau-bus amarré au quai, le Taboutou (immatriculé 4060), entraînant la destruction totale des deux embarcations.

Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Informés de la situation, le ministre des Transports, Amadou Koné, et le Directeur général de la SOTRA, Meïté Bouaké, se sont rendus sur place afin de s'enquérir de l'évolution des opérations et de rassurer les usagers.

En mesure conservatoire, la SOTRA a décidé de renforcer immédiatement la sécurité autour du site et de suspendre provisoirement les lignes lagunaires concernées, le temps de procéder à un diagnostic exhaustif de l'activité. Pour assurer la continuité du service public, des autobus ont été mis à la disposition des usagers sur les lignes impactées, notamment les lignes 501 et 502 reliant Yopougon, Treichville et le Plateau.

Par ailleurs, le ministre des Transports a annoncé que la première livraison de nouveaux bateaux-bus de dernière génération, dans le cadre du programme de modernisation du parc lagunaire, interviendra dès le premier trimestre 2026.

Après ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionné, l'entreprise de transport a réaffirmé son engagement à garantir un transport lagunaire sûr et fiable. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'incendie.