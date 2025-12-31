Afrique: CAN 2025 - Groupe D - Le Sénégal s'impose avec autorité, le Bénin hérite de l'Égypte en huitièmes

Déjà qualifié avant cette troisième journée, le Sénégal a confirmé son statut de favori en validant la première place du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Les Lions de la Teranga se sont imposés avec maîtrise face au Bénin (3-0), mardi soir au stade Ibn-Batouta de Tanger, au terme d'une rencontre longtemps indécise mais finalement dominée par l'expérience sénégalaise.

Face à des Guépards combatifs et bien organisés, les hommes d'Aliou Cissé ont dû patienter avant de faire la différence. Longtemps accrochés dans un match heurté et rythmé par de nombreux duels, les Sénégalais ont trouvé l'ouverture à la 39e minute grâce à Abdoulaye Seck. Sur un coup franc parfaitement tiré par Ismaïla Diatta, le défenseur central s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer un puissant coup de tête, validé après recours à la VAR.

En seconde période, le Sénégal est monté en puissance. Portés par les accélérations de Sadio Mané et l'impact de ses entrants, les Lions ont doublé la mise à la 64e minute. À l'issue d'une action initiée par Mané sur le flanc gauche, Habib Diallo a conclu d'une frappe autoritaire, mettant son équipe à l'abri.

La fin de match a toutefois été marquée par l'expulsion du capitaine Kalidou Koulibaly (71e), sanctionné d'un carton rouge direct après intervention de la VAR. Réduits à dix, les Sénégalais n'ont pas tremblé. Bien au contraire, ils ont scellé leur succès dans le temps additionnel. Lancé en profondeur, Mbaye a obtenu un penalty transformé avec sang-froid par Chérif (90+7e), pour parachever une victoire nette et sans appel.

Grâce à ce succès, le Sénégal termine en tête du groupe D avec 7 points (+6), devant la RD Congo également qualifiée. Troisième avec 3 points, le Bénin poursuit néanmoins son aventure continentale et disputera les huitièmes de finale face à l'Égypte. Un défi de taille pour les Guépards, qui tenteront de prolonger leur belle histoire dans cette CAN 2025.

De son côté, le Sénégal affrontera un troisième de groupe en huitièmes, avec l'ambition clairement affichée de monter encore en puissance dans la quête d'un nouveau sacre continental.

Classement final du groupe D

Sénégal - 7 pts (+6)

RD Congo - 7 pts (+4)

Bénin - 3 pts (-2)

Botswana - 0 pt (-7)