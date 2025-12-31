Cote d'Ivoire: 'Marathon de Noël' - De Korhogo à Jacqueville, l'Ong N'Klo Bakan sème la joie

Comme à l'accoutumée en cette période de fêtes de fin d'année, l'Ong N'Klo Bakan a une nouvelle fois marqué les esprits à travers l'organisation de son traditionnel Marathon de Noël.

Véritable caravane de solidarité placée sous le signe du partage, de l'amour et de la générosité, depuis le 25 décembre 2025, cette initiative humanitaire a sillonné plusieurs localités du pays, notamment Korhogo, Katiola, Bouaké, Jacqueville, Abidjan et Eboué, dans la sous-préfecture d'Aboisso.

Portée par la présidente de l'Ong, Mme Dagri Généviève, et soutenue par de nombreux partenaires et bénévoles, cette campagne festive a permis d'apporter du bonheur à plus de 4 000 enfants, pour la plupart issus de milieux défavorisés. À chaque étape, les bénéficiaires ont vécu des instants de joie intense, rythmés par des animations, des échanges chaleureux et la remise de cadeaux, symboles d'espoir et d'attention en cette période de célébration.

Parmi les temps forts de cette édition figure l'organisation, à Jacqueville, d'un « Noël nocturne ». Cette initiative solidaire originale a permis d'offrir des présents et de la joie à près de 200 enfants provenant de plusieurs villages environnants. Menée dans une atmosphère fraternelle et conviviale, cette action a renforcé la proximité entre l'Ong et les communautés locales, en cette nuit hautement symbolique de Noël.

Dans la même dynamique de solidarité, l'Ong N'Klo Bakan n'a pas oublié les mères et les nouveau-nés. Le 25 décembre, des kits destinés aux nouveau-nés ont été offerts aux femmes ayant accouché ce jour-là dans les hôpitaux de la ville balnéaire de Jacqueville. Composés de produits essentiels, ces dons ont apporté un soutien précieux aux jeunes mamans.

Au-delà de la fête, elle a également intégré des actions éducatives et citoyennes axées sur la protection de l'environnement, fidèle à son leitmotiv « Amour, Éducation et Santé ». Une approche globale qui confirme l'engagement de cette structure en faveur d'un avenir plus solidaire et plus responsable en Côte d'Ivoire.