Cote d'Ivoire: Situation d'un enfant de 11 ans - Le MFFE rassure et appelle à la responsabilité

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE) est sorti de son silence après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'un message évoquant la situation préoccupante d'un enfant de 11 ans vivant à Abidjan. Dans un communiqué officiel publié le lundi 30 décembre 2025, les autorités ont tenu à apporter des clarifications et à rassurer l'opinion publique.

Selon le document, l'alerte a été lancée via le compte Facebook « Djenny Tchafiquè », dont l'auteure se présente comme la mère de l'enfant. Elle y affirmait que son fils, vivant avec son père depuis 2017, serait en danger. Informée de cette publication, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassénéba Touré, a immédiatement instruit la Direction de la Protection de l'Enfant (DPE) de se saisir du dossier.

Les diligences engagées sans délai par les services compétents ont permis de faire plusieurs constats. D'une part, la procédure relative à cette affaire est actuellement pendante devant les juridictions compétentes. D'autre part, une équipe de travailleurs sociaux du ministère s'est rendue au domicile de la tante de l'enfant. Il ressort de cette visite que l'enfant y réside effectivement et se porte bien sur le plan physique.

Tout en soulignant que les autorités administratives et judiciaires ont été régulièrement saisies et poursuivent le traitement du dossier conformément aux procédures en vigueur, la ministre a tenu à rassurer l'opinion publique sur le suivi rigoureux de cette affaire.

Mme Nassénéba Touré a par ailleurs rappelé que la protection de l'enfant et la prise en compte de son intérêt supérieur demeurent une priorité absolue du gouvernement. Elle a appelé chacun à faire preuve de responsabilité, notamment en respectant l'identité, la dignité et la vie privée de l'enfant, et en s'abstenant de toute diffusion d'informations susceptibles de nuire à la procédure judiciaire ou à l'équilibre de l'enfant.

Le ministère assure suivre l'évolution de la situation avec une attention particulière et réaffirme la mobilisation continue de ses services pour toute mesure de protection nécessaire.