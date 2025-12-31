Cameroun: Hôpitaux - Un dentiste s'exile au Canada en plein service

La récente tournée d'évaluation du Ministre de la Santé Publique au Cameroun a mis en lumière une situation aussi invraisemblable que révélatrice des maux qui rongent le secteur public.

Lors d'une visite surprise dans un établissement hospitalier, Manaouda Malachie a découvert avec stupeur l'absence prolongée du chirurgien dentiste titulaire. La réponse de la hiérarchie locale a figé l'assistance : le praticien s'est installé au Canada depuis déjà deux mois. Cette scène, capturée en vidéo et devenue virale, illustre de manière cinglante la déconnexion totale entre l'administration centrale et la réalité du terrain. Au-delà du caractère insolite de l'anecdote, cet événement soulève des questions fondamentales sur la gestion des ressources humaines au sein de l'État.

Le départ clandestin de ce fonctionnaire, toujours présent sur les registres officiels, expose une défaillance systémique majeure. Il est difficile de concevoir qu'un agent public puisse quitter le territoire national et abandonner ses fonctions pendant plusieurs semaines sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée par ses supérieurs directs. Ce dysfonctionnement administratif permet à des services entiers de rester déserts alors que la demande de soins des populations ne cesse de croître. Cette opacité dans le suivi des effectifs favorise une forme d'absentéisme structurel qui paralyse les hôpitaux de district et les centres de santé spécialisés à travers tout le pays.

Cette fuite vers l'Amérique du Nord n'est pas un incident isolé mais le symptôme d'une véritable hémorragie médicale qui frappe le Cameroun. Les professionnels de santé, confrontés à des conditions de travail précaires et à des plateaux techniques souvent obsolètes, choisissent de plus en plus l'exil pour trouver une meilleure reconnaissance professionnelle. Le manque de motivation, accentué par des salaires jugés insuffisants par rapport au coût de la vie, pousse les cadres les plus qualifiés à chercher des horizons plus stables. Cette situation crée une pression insupportable sur le personnel restant, souvent débordé par une charge de travail disproportionnée.

La réaction du ministre face à ce service vide symbolise l'impuissance d'une politique de santé qui peine à retenir ses talents. Malgré les discours officiels sur l'amélioration des infrastructures, le malaise profond du corps médical persiste. L'absence de mécanismes de contrôle rigoureux et de sanctions effectives encourage une déshérence qui nuit gravement à la qualité de l'offre de soins. Il devient urgent de repenser le modèle de gouvernance hospitalière pour restaurer la confiance des patients. Les citoyens attendent désormais des réformes concrètes qui dépassent le simple stade du constat lors de visites impromptues.

L'enjeu de la santé au Cameroun repose aujourd'hui sur la capacité de l'État à sécuriser son capital humain. La fuite des compétences vers l'étranger prive le pays d'une expertise vitale, formée à grands frais par les finances publiques. Pour stopper ce phénomène, une profonde restructuration de la fonction publique hospitalière s'impose, incluant une meilleure gestion des carrières et un suivi biométrique des présences. Sans une volonté politique ferme d'assainir le système et de valoriser les praticiens locaux, le risque est de voir les plateaux techniques se transformer en coquilles vides, privées de l'essentiel : l'humain.