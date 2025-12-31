Sénégal: Rétro 2025-Hydrocarbures - 2025, le Sénégal dans l'ère des flux énergétiques

Au cours de l'année 2025, le Sénégal a accédé au statut de pays producteur de pétrole et de gaz. La montée en régime de la production et de la commercialisation des hydrocarbures s'est poursuivie de manière soutenue, portée par des avancées notables dans les projets énergétiques de Sangomar et du gisement du champ gazier transfrontalier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Ce qui a fortement contribué de façon indirecte, mais tangible à la baisse des prix des produits pétroliers, au début du mois de décembre.

La production pétrolière a effectivement démarré dans le champ offshore de Sangomar exploité par le groupe australien Woodside Energy. Parallèlement, le pays est devenu producteur de gaz naturel dans le cadre du projet GTA, développé conjointement avec la Mauritanie, à la frontière maritime. Les hydrocarbures extraits sont destinés à l'exportation et à l'approvisionnement du marché intérieur, inscrivant le pays dans une nouvelle configuration énergétique.

Le 17 avril 2025, le groupe britannique BP a annoncé l'exportation de la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) issue des ressources exploitées au large du Sénégal et de la Mauritanie. Cet évènement marque une étape historique, les deux Etat devenant, pour la première fois, des exportateurs de GNL La production de gaz naturel offshore avait débuté à la fin du mois de décembre 2024, tandis que la liquéfaction et les exportations de GNL ont démarré en février 2025. Les revenus tirés des champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont commencé à alimenter le budget national.

Entre le 11 juillet 2024, date de la première production de pétrole de Sangomar et décembre 2025, environ 44 millions de barils ont été produits, correspondant à soit 53 cargaisons, dont une livraison de 600 000 barils à la Société Africaine de Raffinage (SAR). Le champ de Sangomar maintient un rythme de production stable de l'ordre de 100 000 barils par jour. Une cadence observée de manière continu depuis le mois d'août 2024.

La fin de l'année 2025 a été marquée par une baisse des prix des produits pétroliers. Le litre de supercarburant est ainsi passé de 990 FCFA à 920 FCFA, tandis que celui du gasoil a été ramené de 755 FCFA à 680 FCFA. Ces ajustements tarifaires visent à soutenir le pouvoir d'achat, dans un contexte caractérisé par des pressions inflationnistes persistantes et des tensions dans le secteur énergétique.

Cette décision intervient alors que les syndicats de transporteurs et plusieurs organisations de consommateurs réclamaient depuis plusieurs mois une réduction des prix des carburants afin de faire face à la hausse généralisée du coût de la vie. Les autorités expliquent cette baisse par une gestion plus efficiente du secteur des hydrocarbures et par la volonté de préserver la stabilité sociale. Dans le même mouvement, le gouvernement avait t annoncé une diminution des tarifs de l'électricité au plus tard le 1er janvier 2026, une mesure attendue comme un facteur supplémentaire d'allègement des charges pesant sur les ménages.